Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 18 al 22 maggio, promettono emozioni fortissime, colpi di scena e decisioni destinate a cambiare il destino di molti protagonisti. Al centro della trama ci saranno le drammatiche condizioni di Rosa, il mistero che avvolge Luigi e la scelta sorprendente di Adelaide, pronta a voltare pagina dopo mesi di tormenti sentimentali.

Rosa peggiora: Marcello disperato prima dell’intervento

Le anticipazioni rivelano che le condizioni di Rosa subiranno un improvviso peggioramento a causa di una grave infezione alla gamba.

Enrico sarà costretto a metterla davanti a una scelta difficile pur di salvarla. Prima dell’intervento, Rosa e Marcello vivranno un momento carico di emozione, promettendosi amore eterno.

Il ritorno di Rosa al Paradiso porterà inizialmente sollievo tra colleghi e amici, ma ben presto la situazione precipiterà, lasciando tutti con il fiato sospeso. Marcello, profondamente coinvolto, cercherà di starle vicino in ogni momento.

Adelaide pronta a cambiare vita

Grande attenzione anche per Adelaide, che prenderà finalmente coscienza del forte legame tra Rosa e Marcello. Dopo settimane di sofferenza e tensioni, la contessa deciderà di non ostacolare più la loro relazione e sceglierà di dare una svolta radicale alla propria vita.

Questa decisione potrebbe aprire nuovi scenari per il personaggio, pronto a lasciarsi alle spalle il passato con un atteggiamento completamente diverso rispetto agli ultimi mesi.

Mirella sempre più terrorizzata da Luigi

Le puntate della settimana saranno segnate anche dalla crescente inquietudine di Mirella. La donna continuerà ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e inizierà a temere che l’uomo non sia davvero cambiato. Mimmo proverà a proteggerla e a capire quali siano le reali intenzioni di Luigi, mentre il clima diventerà sempre più teso.

Secondo gli spoiler, Mirella arriverà persino a mettere in discussione l’idea di costruire una famiglia con lui, segnale che la situazione potrebbe presto degenerare.

Cesare ricattato: Irene e Johnny preparano un piano

Nel frattempo emergerà la verità su Cesare: l’uomo è infatti vittima del ricatto di Renato Mancino, che minaccia di portargli via alcune proprietà se non riuscirà a saldare i debiti di gioco. Irene e Johnny decideranno così di intervenire organizzando un piano rischioso per smascherare Mancino una volta per tutte.

Le tensioni aumenteranno episodio dopo episodio e il pubblico assisterà a una vera e propria resa dei conti.

Odile e il mistero sulla sua paternità

Tra i temi più caldi delle prossime puntate ci sarà anche il segreto custodito da Adelaide sulla paternità di Odile. Alcune indiscrezioni parlano infatti della possibilità che Umberto possa essere il vero padre della ragazza, una rivelazione che rischierebbe di sconvolgere definitivamente gli equilibri familiari.

Se la verità dovesse emergere, Odile potrebbe sentirsi tradita dalla madre e prendere drasticamente le distanze da lei.

Il Giro d’Italia porta un momento di leggerezza al Paradiso

In mezzo a drammi e tensioni, ci sarà spazio anche per momenti più leggeri grazie all’entusiasmo per il Giro d’Italia. Delia si offrirà infatti come modella per la nuova divisa delle Veneri, creata proprio in omaggio alla storica corsa ciclistica.

L’atmosfera festosa riuscirà temporaneamente a riportare serenità tra le ragazze del Paradiso, almeno prima dei nuovi colpi di scena finali.