La metà della settimana de Il Paradiso delle signore porta con sé una tensione altissima nell'episodio di mercoledì 20 maggio. Alle 16:10 su Rai 1, il dramma medico e il crimine si intrecciano in una trama mozzafiato. Mentre la città si prepara a sognare con le imprese su due ruote, nell'ombra della Galleria si gioca una partita pericolosa per la libertà, mentre in clinica si lotta per evitare che una giovane vita venga segnata per sempre da una decisione terribile.

L'ultimatum di Enrico e la speranza nel Giro d'Italia

Il ritorno di Rosa a Milano non si sta rivelando il lieto fine sperato.

Le sue condizioni di salute subiscono un improvviso e preoccupante tracollo a causa di una grave infezione che minaccia l'arto ferito. Enrico, agendo con la massima urgenza, si vede costretto a parlarle con estrema franchezza: per evitare conseguenze fatali e salvare la gamba, la ragazza dovrà sottoporsi a un trattamento o a un intervento dai rischi elevatissimi. Rosa si trova così davanti a un bivio drammatico che mette a dura prova il suo coraggio. In questo clima di angoscia, l'unico raggio di sole è rappresentato dalla "corsa rosa". L'imminente passaggio del Giro d’Italia porta una ventata di magica leggerezza tra le Veneri, che cercano di distrarre i clienti e se stesse con l'entusiasmo per la competizione sportiva, trasformando il magazzino in un quartier generale di tifo e colori.

Una trappola per il malavitoso e il muro di protezione di Mimmo

Sul fronte dei debiti di gioco, la situazione richiede misure estreme. Irene e Johnny si alleano per convincere un riluttante Cesare a compiere un passo azzardato: tornare a sedersi al tavolo verde con Renato Mancino. Non si tratta di una ricaduta nel vizio, ma di un piano strategico per incastrare il malvivente e smascherare i suoi loschi traffici una volta per tutte. Il rischio di fallire è alto, ma sembra essere l'unica via d'uscita per riconquistare la libertà. Nel frattempo, la situazione domestica di Mirella si fa sempre più torbida. L'atteggiamento ambiguo di Luigi alimenta i suoi peggiori sospetti, privandola di ogni serenità.

In questo scenario si erge la figura di Mimmo, che agisce come un vero scudo umano: il giovane non solo cerca di proteggere Mirella dalle possibili manipolazioni del compagno, ma inizia a indagare attivamente per scoprire cosa nasconda davvero l'uomo dietro le sue recenti e poco convincenti rassicurazioni.