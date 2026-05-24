La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è pronta a tornare su Rai 1 dopo la pausa estiva, ma il pubblico dovrà prepararsi a importanti cambiamenti nel cast. Le prime anticipazioni sulla stagione 11 della soap parlano infatti di conferme attese, personaggi in bilico e addii che potrebbero cambiare definitivamente gli equilibri delle trame ambientate nella Milano degli anni Sessanta.

Tra le notizie che stanno facendo più discutere i fan c’è soprattutto quella legata a Maria Puglisi, destinata a non tornare nei nuovi episodi previsti da settembre.

Un’assenza pesante per la soap, considerando il ruolo centrale che il personaggio aveva assunto nelle ultime stagioni.

Maria Puglisi non torna nella nuova stagione

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, Maria Puglisi non sarebbe presente nel cast della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Dopo il trasferimento in Francia e la conclusione del suo percorso nelle puntate precedenti, gli sceneggiatori avrebbero deciso di non riportare il personaggio al centro delle nuove storyline.

Una scelta che rappresenta un duro colpo per i telespettatori più affezionati, soprattutto per chi sperava in una prosecuzione della storia sentimentale con Matteo Portelli. La relazione tra i due aveva appassionato il pubblico e l’assenza di Maria rischia di chiudere definitivamente quel capitolo narrativo.

Il personaggio interpretato da Chiara Russo era diventato uno dei volti simbolo della soap Rai, grazie alla sua crescita personale e professionale all’interno del grande magazzino milanese.

Chi torna a settembre nel cast de Il Paradiso delle Signore

Accanto agli addii, non mancano però le conferme. Nella nuova stagione dovrebbero infatti tornare diversi protagonisti storici della soap, pronti a riprendere le proprie vicende dopo il finale della decima stagione.

Tra i personaggi confermati ci sarebbero:

Marcello Barbieri

Adelaide di Sant’Erasmo

Umberto Guarnieri

Matteo Portelli

Ciro Puglisi

Concetta Puglisi

Odile

La presenza di Ciro e Concetta garantirà continuità alle dinamiche familiari dei Puglisi, anche se l’assenza di Maria cambierà inevitabilmente gli equilibri della famiglia.

Marta Guarnieri resta in bilico

Situazione diversa invece per Marta Guarnieri, considerata uno dei personaggi più a rischio per la nuova stagione. Le anticipazioni parlano di una possibile uscita di scena legata a nuovi progetti professionali lontani da Milano.

Marta potrebbe decidere di trasferirsi stabilmente a Roma, scelta che porterebbe a un addio temporaneo o definitivo al Paradiso. Al momento, però, non sarebbe ancora arrivata una conferma ufficiale sul destino del personaggio.

Possibile ritorno di Vittorio Conti

I fan continuano inoltre a sperare nel ritorno di Vittorio Conti, uno dei personaggi più amati nella storia della soap. Dopo l’uscita di scena avvenuta nelle stagioni precedenti, il suo nome continua a circolare tra le indiscrezioni legate al cast della stagione 11.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma gli sceneggiatori potrebbero decidere di riportare Vittorio al centro delle trame per rilanciare alcune storyline storiche.

Nuovi personaggi nella stagione 11

Come accade ogni anno, anche la nuova stagione dovrebbe introdurre nuovi volti pronti a creare intrighi e colpi di scena. La produzione starebbe lavorando all’ingresso di personaggi inediti capaci di portare nuove storie sentimentali e professionali nel grande magazzino milanese.

L’obiettivo sarebbe quello di rinnovare parte delle dinamiche narrative senza perdere l’identità che ha reso Il Paradiso delle Signore una delle soap più amate del daytime Rai.

Quando torna Il Paradiso delle Signore

La soap tornerà in onda su Rai 1 a settembre con i nuovi episodi della stagione 11.

Le riprese sarebbero già programmate per la fine di maggio, mentre la messa in onda dovrebbe riprendere nel consueto slot pomeridiano.

Con l’assenza di Maria Puglisi e diversi personaggi ancora in bilico, la prossima stagione si prepara dunque a inaugurare una nuova fase della serie, fatta di cambiamenti, addii e possibili ritorni sorprendenti.