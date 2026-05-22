Si chiude un altro capitolo di successo nella programmazione pomeridiana di Rai 1. Venerdì 22 maggio andrà infatti in onda l’ultima puntata della decima stagione de Il Paradiso delle signore, la soap italiana che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico del daytime con ascolti solidi e una narrazione sempre più articolata. Un appuntamento atteso e, al tempo stesso, carico di emozione per i fan, che dovranno salutare (temporaneamente) i protagonisti del grande magazzino milanese. Con la conclusione della stagione, la rete ammiraglia della Rai si prepara a riorganizzare il proprio palinsesto pomeridiano, introducendo un cambio significativo già a partire dalla settimana successiva.

Addio temporaneo al Paradiso: cosa succede dal 25 maggio

A partire da lunedì 25 maggio, la programmazione del primo pomeriggio di Rai 1 subirà una variazione importante. Con lo stop estivo de Il Paradiso delle signore, lo spazio solitamente occupato dalla soap verrà riassegnato ad altri programmi già noti al pubblico. Nel dettaglio, subito dopo il TG1 delle 16:00, alle 16:30 andrà in onda Che tempo che fa, che troverà così una nuova collocazione pomeridiana. A seguire, alle 16:35, spazio a La vita in diretta, il contenitore condotto da Alberto Matano, che anticipa dunque la sua messa in onda rispetto all’orario abituale. Una scelta strategica da parte di Rai 1, che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico anche nei mesi estivi, alternando informazione, intrattenimento e attualità in una fascia oraria tradizionalmente molto competitiva.

Il futuro della soap: stagione 11 in arrivo

Nonostante lo stop, i fan possono stare tranquilli: Il Paradiso delle signore tornerà regolarmente in onda con l’undicesima stagione a partire da settembre, confermando la centralità della soap nella programmazione Rai. Anzi, la macchina produttiva non si ferma. Le riprese dei nuovi episodi inizieranno proprio lunedì 25 maggio, in concomitanza con il cambio di palinsesto. Un segnale chiaro della volontà di garantire continuità e qualità alla serie, che negli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo fede alla propria identità. Tra nuovi intrecci, possibili colpi di scena e l’arrivo di personaggi inediti, il pubblico può aspettarsi una stagione ricca di novità. Nel frattempo, però, l’appuntamento con il grande magazzino milanese si prende una pausa, lasciando spazio a una nuova configurazione del pomeriggio di Rai 1.