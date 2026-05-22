Un dolore immenso ha colpito Arianna Montefiori, amata attrice de Il Paradiso delle Signore. È morto infatti il padre Luigi Montefiori, noto al grande pubblico con il nome d’arte George Eastman, volto iconico del cinema italiano e degli spaghetti western. La notizia ha sconvolto fan e colleghi del mondo dello spettacolo, mentre sui social sono apparsi messaggi di affetto e cordoglio rivolti all’attrice.

Chi era Luigi Montefiori, il celebre George Eastman

Luigi Montefiori è stato uno degli attori più riconoscibili del cinema di genere italiano tra gli anni Settanta e Ottanta.

Con il nome di George Eastman, ha recitato in numerosi film western, thriller e horror diventando una vera icona cult per diverse generazioni di appassionati. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come sceneggiatore e produttore, lasciando un segno importante nel panorama cinematografico italiano.

Negli ultimi anni la sua salute aveva destato preoccupazione. La stessa Arianna Montefiori aveva raccontato pubblicamente alcuni momenti difficili vissuti accanto al padre, colpito da seri problemi cardiaci.

Il dolore di Arianna Montefiori sui social

L’attrice, conosciuta dal pubblico Rai per il ruolo di Laura Parisi ne Il Paradiso delle Signore, starebbe vivendo ore di enorme sofferenza dopo la perdita del padre.

In passato aveva più volte mostrato sui social il fortissimo legame con Luigi Montefiori, definendolo un punto di riferimento fondamentale nella sua vita. ()

I fan hanno immediatamente invaso Instagram e Facebook con messaggi di vicinanza, ricordando quanto Arianna fosse legata al padre e quanto spesso parlasse di lui con affetto nelle interviste televisive.

Arianna Montefiori e il successo con Il Paradiso delle Signore

Nata a Roma nel 1994, Arianna Montefiori è diventata popolare grazie a fiction di successo come Che Dio ci aiuti, L’Isola di Pietro e soprattutto Il Paradiso delle Signore, dove ha interpretato il personaggio di Laura Parisi conquistando il pubblico di Rai 1.

Nel tempo l’attrice ha costruito una carriera molto apprezzata anche sui social, dove condivide momenti della sua vita privata insieme al marito, il cantante Briga.

La coppia, molto amata dal pubblico, negli ultimi mesi aveva raccontato anche il desiderio di costruire una famiglia.

Il cordoglio dei fan e del mondo dello spettacolo

La morte di Luigi Montefiori ha provocato una forte ondata di commozione nel mondo del cinema e della televisione. Molti utenti hanno ricordato l’attore come uno dei simboli del cinema italiano di genere, mentre altri hanno espresso solidarietà ad Arianna Montefiori in questo momento così delicato.

Il lutto che ha colpito la famiglia Montefiori arriva come un fulmine a ciel sereno e lascia un grande vuoto non solo nei cari dell’attore, ma anche tra gli appassionati di cinema che per anni hanno seguito le interpretazioni di George Eastman sul grande schermo.