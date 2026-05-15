La 10^ stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai giunta al termine. Nella settimana che va da lunedì 18 a venerdì 22 maggio è infatti in programma il gran finale di stagione: Cesare è messo alle strette da Renato Mancino ed a causa dei debiti di gioco accumulati rischia di perdere le sue proprietà, mentre in modo del tutto inaspettato c'è un riavvicinamento tra Odile e Matteo.

Il gran finale de Il Paradiso delle Signore

Il gran finale de Il Paradiso delle Signore è pronto a regalare ai telespettatori numerosi colpi di scena.

Saltate le nozze con Ettore Marchesi ed archiviata la paura del rapimento da parte di Greta Marchesi, Odile ritrova la serenità e mette tutto il suo talento nella realizzazione della nuova collezione Flower Power.

Dopo aver constato che le vendite hanno riscosso un ottimo successo anche oltre le aspettative, la ragazza non può non ringraziare Matteo per averla spronata a dare il meglio di lei. Dunque in modo del tutto inaspettato Odile fa un gesto verso Matteo che lascia intendere un nuovo riavvicinamento fra i due.

Cesare Brugnoli ormai al lastrico per via dei debiti di gioco viene ricattato da Renato Mancini e rischia di perdere le sue proprietà. Irene preoccupata per quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, è piuttosto in ansia e vorrebbe fare qualcosa per aiutarlo. Anche Johnny ormai diventato miliardario vorrebbe aiutare Cesare, ma non riesce per via del ricatto di zia Sandra. Grazie ad Adelaide Sant'Erasmo, Rosa è riuscita a rientrare a Milano ma le sue condizioni di salute peggiorano a causa di un'infezione alla gamba: prima di finire sotto i ferri, la Camilli e Marcello si lasciano con una promessa d'amore.

Intanto Delia veste i panni di modella per una divisa ispirata al Giro d'Italia, mentre Mirella decide cosa fare con Luigi grazie all'aiuto di Mimmo.

Dove e quando seguire la tv soap Rai

È possibile seguire gli ultimi episodi della tv soap di Rai1 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:10.

Tutti colo che invece intendono seguire Il Paradiso delle Signore in streaming e on demand possono farlo gratuitamente sul sito RaiPlay. Sulla piattaforma è possibile vedere anche le precedenti stagioni della soap targata Rai.