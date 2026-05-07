Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio su Rai 1 si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler vedono Irene sopraffatta dai sensi di colpa per aver mandato a monte il matrimonio con Cesare. Dopo l'appello lanciato in radio, Brugnoli torna e accetta l'aiuto di Johnny. Marta invece riceve un'offerta di lavoro per un progetto de Vaticano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore

La tv soap targata Rai sta arrivando al finale di stagione in programma per venerdì 22 maggio. Le anticipazioni sono ancora una volta ricche di colpi di scena: Irene infatti spinta anche da Johnny decide di tornare a Milano per cercare Cesare Brugnoli nonché l'uomo che ha lasciato ad un passo dalle nozze. Su consiglio di Rebecca, Irene lancia un appello in radio e lo stesso Cesare sembra ascoltarlo visto che torna. Qui l'uomo affronta il suo passato, ma a tendergli la mano c'è proprio Johnny.

Marcello riceve una telefonata da Rosa in cui viene messo al corrente che la donna è rimasta ferita mentre si trovava al fronte per un servizio giornalistico.

A grande sorpresa, la contessa si adopera per riportare in Italia la Camilli. Odile archiviata la vicenda del rapimento riesce a ritrovare la serenità ed è sempre più impegnata per portare a termine la Collezione Milano Moda. Per quanto riguarda Mirella, la donna dopo averci pensato su decide di far conoscere Michelino a Luigi: quest'ultimo intende ricostruire una famiglia, ma Mirella non sembra essere pronta. Nel frattempo al Paradiso l'iniziativa legata al Giro d'Italia va molto bene: Concetta nei panni di Venere sembra riscuotere molto successo in particolare da un uomo, ma Mimmo non sembra esserne felice.

Infine il Vicariato Lombardo organizza una serata al Circolo e Marta organizza nei minimi dettagli l'evento, ma la contessa Adelaide da Sant'Erasmo le fa sapere che non prenderà parte alla serata.

Durante la serata, Marta riceve un'importante offerta di lavoro per un progetto del Vaticano ma in caso di risposta positiva dovrà trasferirsi a Roma.

La soap verso il finale di stagione

La 10^ stagione de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine.

L'ultima puntata infatti, è prevista per venerdì 22 maggio. Tutti coloro che intendono guardare in anteprima gli episodi possono farlo sul sito RaiPlay nella sezione dedicata in modo del tutto gratuito.

Altrimenti per seguire le puntate bisognerà attendere la messa in onda in chiaro su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:10.