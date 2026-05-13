Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 18 al 22 maggio, promettono emozioni fortissime e colpi di scena destinati a cambiare il destino di molti protagonisti. Al centro della trama ci sarà soprattutto Rosa Camilli, che vivrà ore drammatiche dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Le anticipazioni parlano infatti di una situazione disperata che terrà Marcello e tutti i personaggi della soap con il fiato sospeso.

Rosa in gravissime condizioni: il rischio di perdere la vita

La settimana si aprirà con un clima di forte tensione.

Dopo il momentaneo riavvicinamento con Marcello, Rosa dovrà affrontare un’emergenza sanitaria sempre più grave. L’infezione alla gamba peggiorerà rapidamente e il medico Enrico sarà costretto a proporle una scelta drastica per salvarle la vita.

Le anticipazioni raccontano che Rosa entrerà in una fase estremamente delicata, tanto da essere considerata “tra la vita e la morte”. Il rischio di complicazioni durante l’intervento getterà nello sconforto Marcello, che vivrà momenti di autentica disperazione accanto alla donna che ama.

Il commovente addio tra Rosa e Marcello

Prima dell’operazione, Rosa e Marcello saranno protagonisti di una scena destinata a emozionare il pubblico di Rai 1. I due si saluteranno con una vera promessa d’amore, lasciando intendere quanto il loro legame sia ormai diventato profondo e sincero.

Marcello, distrutto dalla paura di perderla, resterà vicino a Rosa fino all’ultimo momento. La soap punterà molto sull’intensità emotiva di queste sequenze, che rappresenteranno uno dei momenti più forti del finale di stagione.

Adelaide sorprende tutti

Grande spazio anche ad Adelaide, che si renderà protagonista di un gesto inatteso. Dopo settimane di tensioni e contrasti, la contessa deciderà di intervenire per aiutare Rosa e Marcello a riabbracciarsi.

Successivamente, Adelaide si presenterà perfino in ospedale per accertarsi personalmente delle condizioni di Rosa, mostrando un lato più umano e fragile del suo personaggio. Un comportamento che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri della soap.

Mimmo indaga su Luigi: Mirella sempre più confusa

Parallelamente al dramma di Rosa, le puntate dal 18 al 22 maggio svilupperanno anche la storyline legata a Mirella e Luigi. Mimmo inizierà a nutrire forti sospetti sull’uomo e deciderà di indagare sul suo passato.

Mirella, sempre più tormentata, inizierà a dubitare seriamente della possibilità di costruire una famiglia con Luigi. La vicinanza di Mimmo potrebbe però portare a nuovi sviluppi sentimentali inattesi.

Finale di settimana: Rosa fuori pericolo?

Le anticipazioni rivelano che nel finale della settimana arriverà finalmente una svolta positiva: Rosa riuscirà a superare l’intervento e verrà dichiarata fuori pericolo.

La notizia porterà sollievo a Marcello e a tutti i protagonisti del Paradiso, ma gli eventi vissuti potrebbero lasciare conseguenze profonde nella vita della giovane donna. Il pubblico assisterà quindi a un finale ricco di emozioni, addii e nuovi inizi.