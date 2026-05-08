Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall’11 al 15 maggio 2026 porteranno in scena una delle settimane più intense della stagione. I protagonisti della soap di Rai 1 dovranno affrontare sparizioni improvvise, relazioni sempre più fragili e decisioni destinate a cambiare gli equilibri del grande magazzino milanese.

Al centro della trama ci saranno soprattutto Irene, devastata dopo la fuga di Cesare, e Marcello, sempre più preoccupato per Rosa. Intanto, tra ritorni inattesi e tensioni familiari, anche le vicende sentimentali di Mirella e Luigi prenderanno una piega decisiva.

Cesare scompare nel nulla: Irene precipita nell’angoscia

La settimana si aprirà con Rebecca profondamente in ansia per la misteriosa scomparsa di Cesare. La donna deciderà quindi di rivolgersi a Irene, appena rientrata a Milano e ancora tormentata dai sensi di colpa per aver lasciato il compagno all’altare.

La situazione prenderà però una piega drammatica quando verrà ritrovata la giacca di Cesare nei Navigli. Un dettaglio inquietante che farà temere il peggio e getterà tutti nello sconforto. Irene, sconvolta dall’idea che possa essere successo qualcosa di grave, si sentirà responsabile della vicenda e proverà in ogni modo a rimediare.

Determinante sarà anche il sostegno di Johnny, che incoraggerà Irene a non arrendersi.

Proprio grazie al suo aiuto e all’idea di Rebecca, verrà organizzato un appello radiofonico nel tentativo di convincere Cesare a farsi vivo.

L’iniziativa sembrerà finalmente dare i suoi frutti: Cesare ascolterà l’appello e deciderà di tornare a Milano. Tuttavia le sue condizioni appariranno subito molto delicate, lasciando intendere che dietro la sua fuga si nasconda un profondo disagio emotivo.

Nel frattempo Mirella sarà pronta a compiere un passo importante. Dopo settimane di dubbi e paure, la donna sceglierà infatti di presentare Michelino a Luigi, concedendo così all’uomo una nuova possibilità nonostante le ferite del passato siano ancora molto vive.

Marcello in allarme per Rosa: cresce la paura attorno ai fratelli Marchesi

Parallelamente, le puntate vedranno Marcello sempre più agitato per la situazione di Rosa. Una telefonata inattesa della giornalista getterà infatti Barbieri nel panico, alimentando il sospetto che la donna possa trovarsi in serio pericolo.

Le vicende legate ai fratelli Marchesi continueranno infatti a diventare sempre più oscure e minacciose. Adelaide si mobiliterà immediatamente per aiutare Rosa, consapevole che la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro.

Anche Umberto inizierà a muoversi con maggiore prudenza, mentre attorno a Villa Guarnieri cresceranno tensioni e sospetti. La sensazione sarà quella di una resa dei conti ormai imminente, con diversi personaggi pronti a esporsi pur di arrivare alla verità.

Sul fronte professionale, invece, Odile riceverà preziosi consigli da Matteo e Marcello per sviluppare la nuova collezione della Galleria Milano Moda. La ragazza apparirà però sempre più combattuta, schiacciata dalla pressione e dalle aspettative legate al suo futuro.