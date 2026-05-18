Ultima settimana di programmazione per Il Paradiso delle Signore 10, la soap di successo di Rai 1 che si prepara a salutare il pubblico prima della pausa estiva. Le puntate in onda dal 18 al 22 maggio 2026 accompagneranno infatti i telespettatori verso il finale della decima stagione, tra riavvicinamenti inattesi, dubbi sentimentali e decisioni importanti che potrebbero cambiare il destino di diversi protagonisti.

Gli episodi continueranno ad andare in onda nel consueto appuntamento pomeridiano delle 16:10 su Rai 1, con la possibilità di seguirli anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa e Marcello si ritrovano

Nella puntata di lunedì 18 maggio, grande attenzione sarà dedicata a Rosa e Marcello. Dopo un periodo segnato da incomprensioni e distanza, i due riusciranno finalmente a riavvicinarsi grazie all’aiuto di Adelaide. La contessa avrà infatti un ruolo decisivo nel favorire il confronto tra i due protagonisti, che finiranno per lasciarsi andare a un emozionante riabbraccio.

Nel frattempo, Irene vivrà momenti di forte tensione emotiva. La ragazza deciderà di confidarsi con Delia, ammettendo tutte le sue paure legate a Cesare. Una situazione complicata che continuerà a preoccuparla sempre di più nel corso delle prossime puntate.

Anche Johnny proverà a dare il proprio sostegno a Irene, cercando di aiutarla come meglio può.

Tuttavia, il giovane dovrà continuare a fare i conti con la delicata situazione che lo vede coinvolto a causa del ricatto di zia Sandra, elemento che renderà ancora più difficile la gestione dei suoi rapporti personali.

Mirella piena di dubbi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano inoltre che Mirella si aprirà con Mimmo, confessandogli di non essere affatto sicura che Luigi sia davvero cambiato. I dubbi della donna riguarderanno soprattutto la possibilità di costruire una famiglia insieme a lui.

Mirella apparirà combattuta e non riuscirà a ignorare le perplessità maturate negli ultimi tempi. Una situazione che potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro della coppia.

Intanto, arriveranno soddisfazioni professionali per Odile.

Dopo il lancio della nuova collezione Flower Power, la giovane riceverà infatti un riscontro molto positivo. Felice per il successo ottenuto, deciderà di ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta durante questo importante progetto lavorativo.

Le puntate finali de Il Paradiso delle Signore 10 promettono dunque emozioni e colpi di scena, lasciando però aperti alcuni interrogativi in vista della prossima stagione della soap di Rai 1.