Dopo la pausa del 1° maggio, Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 lunedì 4 maggio con una puntata destinata a cambiare gli equilibri della stagione. Le anticipazioni della soap raccontano infatti una giornata cruciale per diversi protagonisti: Irene compie una scelta clamorosa proprio nel giorno del matrimonio con Cesare, mentre Adelaide vive ore di angoscia per la scomparsa di Odile. Sullo sfondo, Matteo sembra finalmente vicino alla verità. Una puntata che apre ufficialmente la fase finale della decima stagione e prepara il terreno ai grandi colpi di scena della settimana.

Irene dice no a Cesare: il matrimonio finisce prima di cominciare

Il momento più forte dell’episodio riguarda senza dubbio Irene Cipriani. Il giorno delle nozze con Cesare Brugnoli, quando tutto sembra pronto per il fatidico sì, la capocommessa sorprende tutti con una decisione improvvisa: si tira indietro e lascia il futuro sposo davanti all’altare.

Una scelta netta e dolorosa che segna la fine della loro relazione e che lascia Cesare umiliato e senza parole. Secondo le anticipazioni, Irene sente ormai di non poter più portare avanti una storia in cui non crede davvero e decide di chiudere definitivamente con il passato. Sullo sfondo resta anche Johnny, pronto a partire e sempre più centrale nelle riflessioni della donna, elemento che rende ancora più significativa la sua fuga dal matrimonio.

Adelaide teme il peggio per Odile: Matteo trova una pista

Parallelamente, la puntata del 4 maggio si concentra sul giallo che coinvolge Odile. La ragazza è scomparsa da giorni e Adelaide vive momenti di forte apprensione, convinta che possa esserle accaduto qualcosa di grave. La situazione si complica ulteriormente quando Greta, dopo aver attirato Odile in trappola, chiede di incontrare proprio Adelaide.

L’incontro tra le due prende una piega drammatica: Greta resta infatti coinvolta in un grave incidente, aumentando il clima di tensione attorno alla vicenda. Mentre la contessa teme il peggio per sua figlia, Matteo comincia a intravedere un indizio concreto che potrebbe portarlo finalmente a scoprire dove Odile è tenuta prigioniera. È il primo vero spiraglio in una storyline che si avvia verso una svolta decisiva e che continuerà a dominare anche le puntate successive della settimana.