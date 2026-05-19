Ospite a TV Talk con Pietro Masotti, Arianna Amadei ha fornito degli spoiler sul personaggio da lei interpretato a Il Paradiso delle Signore. L'attrice ha lasciato intendere che ci saranno diversi colpi di scena legati ad una verità che verrà fuori all'inizio della prossima stagione: "Odile finisce ed inizia col botto". Dunque tutto lascia presagire che il personaggio di Odile sarà il fulcro centrale delle dinamiche.

Le dichiarazioni di Arianna Amadei

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 11 iniziano il prossimo 25 maggio 2026 e da contratto gli attori presenti sul cast non possono assolutamente fornire delle anticipazioni.

Tuttavia ospite a Tv Talk, Arianna Amadei si è sbilanciata sulle trame che riguarderanno il suo personaggio: "Odile finisce la stagione col botto e la inizia col botto". A quel punto la diretta interessata ha aggiunto che nella prossima stagione verrà svelato un segreto che cambierà gli equilibri.

Chi è Odile de Il Paradiso delle Signore

Il personaggio di Odile è arrivata a Il Paradiso delle Signore nel corso della nona stagione.

La ragazza si è fatta subito apprezzare dagli appassionati della tv soap, grazie al suo carattere solare. Arianna Amadei interpreta la figlia "segreta" della contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Nella stagione in onda attualmente, la ragazza si è ritrovata a superare diversi ostacoli: Odile era felicemente fidanzata con Matteo Portelli, quando nella sua vita è piombato Ettore Marchesi.

Quest'ultimo in realtà non è mai stato innamorato della contessina ma insieme alla complicità della sorella Greta voleva solo portare a termine la vendetta nei confronti della famiglia Guarnieri. Ad un passo dalle nozze, però, le nozze tra Odile e Ettore sono saltate.

Nella nuova stagione Odile potrebbe sapere chi è il padre, ovvero Umberto Guarnieri che lei ha sempre creduto essere suo zio. Motivo per cui il suo finale di stagione e il suo inizio potrebbe essere col botto.

Anticipazioni ultima puntata

Venerdì 22 maggio su Rai1 va in onda l'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 10.

Mentre Cesare decide di accettare l'aiuto di Johnny per sanare i suoi debiti di gioco, Irene fa pace con zia Sandra.

Rosa Camilli grazie all'aiuto di Adelaide torna in Italia e viene operata d'urgenza per evitare conseguenze dopo l'infezione alla gamba. Per quanto riguarda Odile, la ragazza ritrova la serenità dopo il boom di vendite nella collezione Flower Power. La contessina grata per i consigli ricevuti da Matteo, decide di dare una nuova chance al loro rapporto.