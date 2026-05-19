Il corso degli eventi si fa sempre più incalzante nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 20 maggio alle 16:10 su Rai 1. Questo nuovo appuntamento mette a dura prova la tenuta psicologica dei protagonisti, costretti a muoversi su terreni insidiosi per difendere la salute, l'onore e l'incolumità delle persone amate. Tra decisioni cliniche estreme e strategie nate dalla disperazione, solo l'entusiasmo collettivo per un grande evento sportivo riuscirà a regalare qualche attimo di respiro all'interno dell'atelier.

Il verdetto medico di Enrico e il diversivo del ciclismo

Il quadro clinico di Rosa subisce una sterzata improvvisa e drammatica. La ferita della ragazza mostra i segni di una brutta infezione in corso, costringendo il dottor Enrico a intervenire senza ulteriori indugi. Il medico si troverà nella difficile posizione di dover prospettare alla giovane una via d'uscita drastica pur di preservare la funzionalità dell'arto ed evitare conseguenze peggiori. Rosa si ritrova così a un bivio umano e medico di enorme portata. Mentre l'ansia per le sorti della giovane contagia l'ambiente, l'unica nota di colore e spensieratezza viene offerta dalle tappe del Giro d’Italia. Il fermento per la competizione ciclistica si rivela un toccasana per le Veneri, che sfruttano il clima di festa nazionale per distogliere la mente dai problemi personali e contagiare i clienti con una ventata di sano ottimismo.

Il piano segreto contro il malavitoso e i sospetti su Luigi

Sul versante dei ricatti finanziari, Irene e Johnny decidono che è il momento di osare il tutto per tutto. I due uniscono le forze per fare pressione su Cesare, spingendolo a compiere un passo azzardato: accettare una nuova partita al tavolo verde con Renato Mancino. Non si tratta di assecondare il suo vizio, ma di creare l'occasione perfetta per cogliere il criminale sul fatto e neutralizzare le sue minacce. In parallelo, la sfera privata di Mirella si fa sempre più nebbiosa. I comportamenti sfuggenti e contraddittori di Luigi non fanno che aumentare i suoi timori, privandola di ogni certezza sul loro futuro insieme. A vigilare sulla situazione interviene però Mimmo, pronto a fare da scudo alla donna: il giovane si impegna a monitorare ogni mossa di Luigi nel tentativo di decifrare i suoi reali scopi e scongiurare un'ennesima delusione per Mirella.