L'attesa è finita per l'appuntamento conclusivo de Il Paradiso delle signore, in onda venerdì 22 maggio alle 16:10 su Rai 1. La puntata finale di stagione metterà la parola fine ai dilemmi che hanno tormentato i protagonisti nelle ultime settimane, offrendo un mix perfetto di commozione, gioia popolare e risposte definitive. Se la città si ferma per tributare i giusti onori a un grande campione dello sport, nel microcosmo dell'atelier di moda si definiscono i destini di chi ha deciso di cambiare rotta e di chi, invece, si appresta a raccogliere i cocci di un passato ormai superato.

La festa per Gimondi e le scelte di vita di Mirella e Odile

Il salone del magazzino si trasforma in un palcoscenico di festa collettiva: lo staff delle Veneri accoglie la clientela tra sorrisi e brindisi per celebrare la storica impresa ciclistica di Felice Gimondi, che ha conquistato la maglia rosa. Dietro questa facciata di allegria, tuttavia, si consumano dinamiche umane destinate a mutare gli equilibri per sempre. Mirella tronca ogni esitazione e stabilisce quale debba essere il destino del suo rapporto con Luigi; un traguardo di lucidità tagliato anche in virtù della presenza rassicurante e dell'affetto sincero dimostrato da Mimmo. Spostando lo sguardo alla Galleria, l'attenzione si sposta su Odile: un'iniziativa del tutto spontanea verso Matteo getta una luce inedita sul loro legame, facendo ipotizzare l'apertura di una pagina bianca ancora da scrivere per entrambi.

Il risveglio di Rosa, la nobiltà di Adelaide e i bagagli per il futuro

Le notizie più confortanti arrivano dal bollettino medico: la tempesta è passata e Rosa è fuori pericolo. A rendere straordinario il momento del sollievo è l'inaspettata comparsa in clinica di Adelaide, mossa dal desiderio di accertarsi di persona della stabilità della ragazza, un gesto che rompe i freddi schemi dell'etichetta nobiliare. Intanto, si chiude definitivamente il capitolo legato alle scorse turbolenze finanziarie: Cesare e Rebecca tributano i giusti ringraziamenti a chi ha teso loro la mano nel momento del bisogno, scongiurando il peggio. Infine, il sereno torna anche nella sfera privata di Irene e Johnny grazie alla pace fatta con zia Sandra. Ottenuto il perdono, i due possono rimettersi in cammino e riprendere il viaggio interrotto, mentre il Paradiso delle signore si congeda stringendosi attorno a chi resta in città.