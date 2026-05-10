Gli episodi de Il Paradiso delle Signore 10 sono ormai arrivati all'ultimo atto. Nella settimana che va dal 18 al 22 maggio infatti, ci sarà il gran finale che vede diversi colpi di scena: Rosa dopo l'intervento tempestivo di Enrico è finalmente fuori pericolo, mentre i rapporti tra zia Sandra, Irene e Johnny sembrano tornano alla normalità in modo che la coppia possa ripartire per il viaggio programmato.

Il Paradiso delle Signore: episodi al 22 maggio

Le anticipazioni riguardanti la settimana conclusiva de Il Paradiso delle Signore vedono Rosa Camilli ad un bivio: Enrico per salvarle la gamba dal propagari dell'infezione mette la paziente davanti ad una scelta drastica.

Prima dell'intervento Rosa e Marcello si lasciano con una promessa d'amore che a quanto pare verrà rispettata, visto che la Camilli dopo l'operazione è fuori pericolo. Terminato l'intervento anche Adelaide si dirige in ospedale per sincerarsi personalmente che tutto sia andato per il verso giusto.

Per quanto riguarda Odile e Matteo: la ragazza riscuote un grande successo con la collezione Flower Power e si congratula anche con Portelli per il sostegno ricevuto. Ma non è tutto perché proprio nel gran finale di stagione, pare che tra Odile e Matteo ci sarà un riavvicinamento. Mirella invece nutre dei forti dubbi sul ritorno di Luigi, tanto che confida le sue paure a Mimmo.

Nel frattempo Cesare vive un momento di difficoltà: l'uomo a causa dei debiti di gioco è ricattato da Roberto Mancino ed Irene è preoccupata per quello che sarebbe dovuto diventare suo marito.

Nonostante Johnny a sua volta sia ricattato da zia Sandra cerca di aiutare Irene. Solo dopo un lungo confronto Irene e Johnny convincono Brugnoli a sedersi nuovamente al tavolo con Roberto in modo da mascherarlo. Dopo essere usciti dai guai Cesare e Rebecca esprimono la loro gratitudine a chi li ha aiutati, di conseguenza i rapporti tra zia Sandra, Irene e Johnny tornano ad essere sereni e quindi la coppia può partire per portare a termine il viaggio iniziato in precedenza.

La reazione degli utenti del web

Gli spoiler legati al gran finale della tv soap di Rai 1 sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei fan. Su X, un utente ha affermato: "Quindi 20 puntate in più solo per mettere insieme Mimmo e Mirella?

È come film di orrore". Un altro utente ha aggiunto: "Ho la vaga impressione che il prossimo anno mezzo cast cambierà". Un ulteriore spettatore ha commentato: "No comment, non mi piace questo finale". Un altro utente ha scritto: "In compenso in queste 20 puntate in più abbiamo anche assistito alla benedizione di Adelaide a Rosa". Infine c'è chi ha criticato la nuova coppia formata da Mimmo e Mirella: "Trovo che siano senza senso".