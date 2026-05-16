Le puntate di Il Paradiso delle Signore in onda dal 18 al 22 maggio portano la soap di Rai 1 verso il finale con una serie di snodi molto forti. Al centro resta Rosa, che torna a Milano ma deve affrontare condizioni ancora delicate dopo il suo rientro dall’estero; insieme a lei, la settimana mette sotto pressione Cesare, finito nel mirino di un ricatto, mentre Mirella è sempre più indecisa sul futuro con Luigi. Sullo sfondo, Odile riceve un riscontro importante per la collezione Flower Power, Adelaide continua a muoversi come ago della bilancia e Marcello prova a ricucire il rapporto con Rosa.

Rosa torna a Milano, Cesare viene ricattato e Mirella non si fida di Luigi

La settimana si apre con un clima di sollievo solo parziale. Grazie all’intervento di Adelaide, Rosa e Marcello riescono finalmente a riabbracciarsi, un passaggio che riporta un po’ di respiro dopo giorni di preoccupazione. In parallelo, Irene confida a Delia le proprie paure per Cesare, mentre Johnny cerca di aiutarla pur dovendo fare i conti con il ricatto di zia Sandra. Sul fronte sentimentale, Mirella ammette a Mimmo i suoi dubbi sul fatto che Luigi sia davvero cambiato e sulla possibilità di costruire con lui una famiglia, mentre Odile ottiene un riscontro inatteso dopo il lancio della collezione Flower Power e ringrazia chi l’ha sostenuta.

Martedì la trama si stringe ulteriormente attorno ai problemi di Cesare. Si scopre che l’uomo è ricattato da Renato Mancino e che, se non salderà i debiti di gioco, dovrà cedere alcune proprietà. Nel frattempo, Marcello va a Villa Guarnieri per ringraziare personalmente Adelaide, segno che il suo intervento non è passato inosservato. Sul versante personale, Mirella continua a nutrire dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga ancora con Mimmo, confermando che la sua decisione sul futuro della famiglia è tutt’altro che scontata.

Mercoledì la tensione sale di un gradino. Irene e Johnny provano a convincere Cesare a tornare al tavolo con Mancino per smascherarlo, mentre Mirella è sempre più preoccupata dall’atteggiamento ambiguo di Luigi e Mimmo cerca di proteggerla.

Nel frattempo le condizioni di Rosa peggiorano e Enrico la mette davanti a una scelta drastica per salvare la gamba minacciata dall’infezione. È il punto più drammatico della settimana: la soap alterna la fragilità della protagonista al tentativo di tenere in piedi relazioni già molto provate.

Dal Giro d’Italia alla resa dei conti: il finale di settimana cambia gli equilibri

Giovedì il tono si sposta, ma la tensione non cala. Delia si propone come modella per la nuova divisa delle Veneri, pensata come omaggio al Giro d’Italia, mentre Cesare accetta finalmente di farsi aiutare e, insieme a Irene e Johnny, prepara un piano per smascherare Mancino. Anche Rosa e Marcello si salutano prima dell’intervento con una promessa d’amore, segno che il loro legame resta uno dei motori emotivi più forti della settimana.

Intanto Mirella sembra sempre meno intenzionata a costruire una famiglia con Luigi e Mimmo continua a indagare sul suo passato.

Il venerdì chiude la settimana con una sequenza di conseguenze che guardano già al dopo. Le Veneri e i clienti celebrano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia, Mirella prende una decisione definitiva su Luigi anche grazie al sostegno costante di Mimmo, e Odile compie un gesto verso Matteo che lascia intuire un avvicinamento fra i due. Rosa, finalmente, è fuori pericolo e Adelaide va a trovarla in ospedale per accertarsene di persona. Restano infine da sciogliere i nodi legati a Cesare, che ringrazia chi lo ha aiutato a uscire dai guai insieme a Rebecca, e a zia Sandra, pronta a riconciliarsi con Irene e Johnny prima della ripartenza del loro viaggio. La sensazione, alla fine, è quella di una chiusura di stagione che lascia partire alcuni personaggi e ne rilancia altri in una nuova direzione