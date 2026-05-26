Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore torneranno in onda su Rai 1 a partire da settembre, ma la macchina produttiva della popolare soap è già in pieno fermento. Da lunedì 25 maggio, infatti, il cast è tornato sul set per girare gli episodi che accompagneranno il pubblico nella prossima stagione. E, anche se siamo ancora lontani dalla messa in onda, iniziano già ad arrivare le prime, intriganti anticipazioni grazie ad alcune dichiarazioni dei protagonisti. Ospiti del programma Tv Talk su Rai 3, Arianna Amadei (Odile) e Pietro Masotti (Marcello) hanno infatti offerto piccoli indizi su ciò che attende i loro personaggi: pochi dettagli, ma sufficienti per stuzzicare la curiosità dei fan e alimentare le aspettative.

Marcello Barbieri verso un periodo difficile

Tra i protagonisti più amati della soap, Marcello Barbieri continuerà a essere al centro delle dinamiche del grande magazzino milanese. Tuttavia, stando alle parole di Pietro Masotti, per il suo personaggio si prospetta un inizio di stagione tutt’altro che sereno. L’attore ha infatti anticipato che Marcello attraverserà un momento segnato da una profonda tristezza. Un indizio che apre diversi interrogativi sul futuro sentimentale dell’uomo: c’entra forse Rosa? Al momento nulla è confermato, ma è lecito aspettarsi sviluppi emotivamente intensi che potrebbero mettere alla prova la sua stabilità.

Odile e una verità pronta a venire a galla

Anche il personaggio di Odile, interpretato da Arianna Amadei, promette scintille fin dalle prime battute della nuova stagione.

L’attrice ha rivelato che la sua storyline ripartirà “col botto”, in continuità diretta con il finale di questa annata. Ma non è tutto: a quanto pare, una grande verità sarà finalmente svelata. Il mistero potrebbe riguardare la paternità di Odile, un tema che potrebbe portare a clamorosi colpi di scena e ridefinire equilibri già precari. Un tassello narrativo destinato, con ogni probabilità, a lasciare il segno nelle nuove trame. Nel corso dell’estate non mancheranno aggiornamenti e nuove indiscrezioni, mentre cresce l’attesa per il ritorno in video de Il Paradiso delle signore, pronto ancora una volta a conquistare il pubblico di Rai 1 con le sue storie appassionanti.