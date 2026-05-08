La settimana de Il Paradiso delle signore si chiude con un appuntamento carico di emozioni, in onda venerdì 22 maggio alle 16:10 su Rai 1. In una Milano sospesa tra la gioia per le grandi imprese nazionali e i piccoli, grandi drammi privati, i protagonisti del magazzino più celebre d'Italia si ritrovano a fare i conti con il proprio destino. Mentre la città si ferma per celebrare un eroe del ciclismo, tra le corsie dell'ospedale e i corridoi del grande magazzino si decidono i passi futuri di amori che nascono e legami che si recidono definitivamente.

Il risveglio di Rosa e il forfait di Luigi: scelte che cambiano la vita

Il sospiro di sollievo più grande arriva per Rosa, finalmente dichiarata fuori pericolo dai medici. La notizia porta una ventata di serenità a tutto l'entourage del Paradiso, ma a stupire è il gesto di Adelaide: la Contessa, mettendo da parte la sua consueta compostezza, decide di presentarsi personalmente in ospedale per sincerarsi delle condizioni della ragazza, confermando un legame di stima che va oltre le convenzioni sociali. Parallelamente, il clima di festa si sposta all'interno del magazzino, dove le Veneri e i clienti si uniscono in un caloroso brindisi per celebrare la leggendaria vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia, un evento che unisce idealmente tutto il Paese.

Sul fronte privato, invece, Mirella giunge a un bivio fondamentale. Dopo aver a lungo ponderato il suo rapporto con Luigi, la donna prende una decisione irrevocabile, mettendo la parola fine a una storia che non le garantiva più la serenità sperata. In questo delicato passaggio, la figura di Mimmo si rivela fondamentale: il suo supporto costante e affettuoso è stata la bussola che ha permesso a Mirella di non smarrirsi e di scegliere, finalmente, la propria felicità.

Odile e Matteo: un nuovo inizio all'orizzonte delle partenze

Mentre alcuni legami si spezzano, altri sembrano pronti a fiorire. Un gesto inaspettato di Odile verso Matteo non passa inosservato: la giovane compie un’azione carica di significato che lascia presagire l'apertura di un nuovo capitolo nel loro rapporto, accendendo la curiosità su cosa riserverà il futuro per questa coppia in divenire.

Al contempo, si chiudono le pendenze con il passato per Cesare e Rebecca, che esprimono la loro gratitudine a chi li ha sostenuti nei momenti bui, permettendo loro di mettersi alle spalle i recenti guai. Il finale di puntata è dedicato alla riconciliazione e al viaggio. La ritrovata armonia tra zia Sandra, Irene e Johnny mette fine a mesi di tensioni familiari, permettendo alla giovane coppia di riprendere il proprio cammino con il cuore leggero. Il Paradiso delle signore si prepara così a salutare chi parte, come Irene e Johnny pronti per nuove avventure, celebrando al contempo la forza di chi resta a costruire il futuro della moda milanese. Una chiusura di settimana che promette di lasciare il pubblico con il fiato sospeso e gli occhi lucidi.