Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, in onda alle 16:10 su Rai 1, mostreranno una serie di sviluppi che coinvolgeranno tutti i personaggi principali. Al centro ci sarà Odile, impegnata a trovare un nuovo stilista per la Galleria Milano Moda dopo l’assenza improvvisa di Greta, investita in circostanze ancora poco chiare. Ma il destino della stilista resterà avvolto nel mistero: le anticipazioni non riveleranno ancora se Greta sia viva, ricoverata o in condizioni critiche, lasciando la GMM in una situazione di totale incertezza.

Intorno a questa storyline, però, si muoverà un’intera settimana ricca di tensioni, ritorni, gelosie, scelte difficili e colpi di scena.

Odile cercherà un nuovo stilista per la GMM

Per tutta la settimana, Odile sarà costretta a fare i conti con una responsabilità enorme: trovare un sostituto per Greta, la stilista che aveva firmato le collezioni più importanti della Galleria Milano Moda. Dopo il terribile incidente, la sorella di Ettore non sarà più tornata al lavoro. Le anticipazioni non chiariscono ancora se Greta sia viva, se sia stata operata, se sia in coma o se stia lentamente migliorando: il suo destino resterà sospeso, alimentando tensioni e preoccupazioni. Odile proverà a contattare diversi professionisti, ma nessuno sembrerà all’altezza dell’eredità creativa della sorella di Ettore.

Matteo e Marcello le offriranno consigli preziosi, spingendola a credere nelle proprie capacità e a seguire l’ispirazione personale. Botteri, dal canto suo, la supporterà nella riorganizzazione interna della GMM, aiutandola a gestire la pressione crescente. La giovane, però, dovrà fare i conti con la paura di fallire e con la consapevolezza che la collezione dovrà essere presentata comunque.

Cesare torna a Milano, Mirella è confusa

Mentre Odile affronterà la sfida più grande della sua carriera, il resto dei protagonisti vivranno una settimana altrettanto intensa. Rebecca, infatti, sarà in ansia per suo fratello Cesare, mentre Irene, rientrata a Milano per i sensi di colpa, accetterà di lanciare un appello alla radio.

Cesare ascolterà la trasmissione e deciderà di farsi vivo, ma il suo ritorno sarà drammatico: Johnny lo salverà da una situazione pericolosa. L’uomo, provato dalla rovina e dai giorni di scomparsa, dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte. Marcello riceverà una telefonata inaspettata da Rosa, che lo getterà in uno stato di forte preoccupazione. Dopo aver letto il suo articolo dal Vietnam, l’uomo temerà per la sua incolumità e la settimana lo vedrà sempre più agitato, soprattutto quando arriverà una nuova notizia dal fronte. Adelaide, venuta a sapere del ferimento della ragazza, deciderà di intervenire per accelerare il suo rientro in Italia. A Villa Guarnieri, Marta racconterà di aver ricevuto una proposta importante: trasferirsi a Roma per seguire un progetto di casa-famiglia per il Vaticano.

La giovane inizierà a riflettere seriamente sul suo futuro, mentre Adelaide sceglierà di non partecipare alla serata del Vicariato Lombardo. Mirella vivrà giorni di grande confusione: da un lato vorrà dare stabilità a Michelino, dall’altro temerà di soffrire ancora se dovesse concedere a Luigi una seconda possibilità. La donna permetterà all’uomo di trascorrere un pomeriggio con il bambino, ma resterà combattuta. La gelosia di Ciro sarà una costante della settimana. Il nuovo cliente interessato a Concetta tornerà più volte in galleria e l’uomo, già fuori controllo, reagirà in modo eccessivo, mettendo in imbarazzo la moglie e creando tensione tra i presenti. Il matrimonio dei Puglisi entrerà in una fase delicata.