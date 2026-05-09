Il pomeriggio di Rai 1, nell'appuntamento de Il Paradiso delle signore di martedì 12 maggio alle 16:10, si tinge di speranza e determinazione. Dopo ore di angoscia per il macabro ritrovamento sui Navigli, la ricerca della verità su Cesare diventa una missione corale. La puntata esplora il potere dei nuovi media e la forza dei legami familiari, tra il successo delle iniziative promozionali del magazzino e le difficili scelte di una madre che sogna un futuro sereno per il proprio bambino.

La voce della speranza: l'appello radiofonico per ritrovare Cesare

La convinzione che Cesare sia ancora vivo spinge Irene, con il prezioso supporto di Johnny, a non arrendersi all'evidenza dei fatti. La Venere, mossa da un rinnovato spirito di solidarietà, decide di unire le forze con Rebecca per tentare l'ultima carta a loro disposizione: il mezzo radiofonico. Le due donne lanciano un accorato appello via etere, sperando che la voce di chi lo ama possa raggiungere Cesare ovunque si trovi.

La mossa si rivela vincente: l'uomo, che evidentemente si era allontanato per ragioni ancora avvolte nel mistero, riesce ad ascoltare il messaggio trasmesso. Toccato dalle parole di Rebecca e Irene, Cesare prende una decisione fondamentale e sceglie di farsi vivo, ponendo fine a un silenzio che rischiava di distruggere chi lo circondava.

Resta da capire cosa lo abbia spinto a sparire nel nulla e se il suo ritorno porterà il chiarimento sperato o nuove complicazioni.

Successi al Paradiso e il dilemma materno di Mirella

Mentre il mistero di Cesare giunge a una svolta, all'interno de Il Paradiso delle signore l'atmosfera è vibrante. L'iniziativa legata alle tappe del Giro d’Italia si sta rivelando un trionfo commerciale senza precedenti, attirando una clientela entusiasta e numerosa. In questo clima di fermento, spicca la professionalità di Concetta: la sarta, calatasi perfettamente nel ruolo di Venere, sfoggia tutto il suo garbo riuscendo a conquistare un nuovo e importante cliente, confermandosi una risorsa preziosa per il magazzino di Marcello e Vittorio.

Sul piano personale, prosegue il tormento interiore di Mirella. Nonostante l'apertura mostrata il giorno precedente, la donna fatica profondamente ad accettare il ritorno di Luigi nella sua quotidianità. Il passato pesa come un macigno, ma il desiderio di garantire al piccolo Michelino quella stabilità familiare che non ha mai avuto la spinge a riconsiderare le sue posizioni. Mirella si trova così davanti a un bivio: proteggere se stessa o rischiare tutto per dare un padre a suo figlio, consapevole che ogni scelta comporterà un prezzo emotivo altissimo.