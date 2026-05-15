La nuova settimana del magazzino più amato di Milano si apre lunedì 18 maggio con un carico di sentimenti contrastanti. Alle 16:10 su Rai 1, i telespettatori de Il Paradiso delle signore assisteranno a un atteso ricongiungimento che scioglierà i cuori, ma l'armonia sarà minacciata da ombre che tornano dal passato. Mentre la moda celebra il successo di un'estetica rivoluzionaria, le dinamiche personali si complicano tra segreti inconfessabili e il desiderio di una stabilità familiare che sembra ancora troppo fragile per essere reale.

Il trionfo della collezione Flower Power e i timori di Mirella

Il debutto della linea Flower Power si rivela un successo travolgente, superando ogni più rosea aspettativa. Per Odile, questo riscontro inaspettato rappresenta la conferma del suo talento e della sua crescita professionale: consapevole di non avercela fatta da sola, la giovane non esita a esprimere profonda gratitudine verso chi ha creduto in lei nei momenti di crisi. La Galleria Milano Moda brilla di nuova luce, ma lo stesso non si può dire per il cuore di Mirella. La donna decide di aprirsi con Mimmo, confessandogli le sue inquietudini: nonostante le promesse di Luigi, Mirella non riesce a convincersi che l'uomo sia realmente un'altra persona.

L'idea di gettare le basi per una famiglia con lui le appare ora come un rischio troppo grande da correre.

Il peso del passato: il ritorno di Rosa e l'ombra di zia Sandra

Grazie alla potente influenza di Adelaide, che ha mosso i fili necessari per superare ogni ostacolo burocratico, avviene finalmente il miracolo: Rosa e Marcello possono riabbracciarsi. Il loro incontro, carico di commozione, segna la fine di un incubo durato fin troppo a lungo, riportando un raggio di sole nella vita di Barbieri. Tuttavia, non tutti godono della stessa serenità. Irene è logorata dalle preoccupazioni per la deriva di Cesare e trova in Delia una confidente preziosa a cui affidare i propri timori. Sebbene Johnny faccia il possibile per sostenere la capocommessa in questa battaglia, la sua posizione è estremamente delicata: su di lui pende infatti la minaccia di zia Sandra, il cui ricatto rischia di paralizzare ogni suo nobile intento.