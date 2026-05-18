Il Paradiso delle signore torna mercoledì 20 maggio alle 16:10 su Rai 1 con una puntata particolarmente intensa, in cui tensioni personali e intrighi si intrecciano con momenti di grande emotività. Al centro della scena ci sono decisioni delicate, sospetti sempre più difficili da ignorare e una situazione medica che rischia di cambiare per sempre la vita di uno dei protagonisti. Nel frattempo, tra le mura del grande magazzino, si cerca di mantenere un’apparente normalità, anche se le preoccupazioni continuano a crescere. A regalare un po’ di respiro ci pensa l’atmosfera festosa legata al Giro d’Italia, capace di riportare sorrisi e leggerezza tra le Veneri.

Un piano rischioso e sospetti sempre più forti

Irene e Johnny agiscono con determinazione e cercano con insistenza di convincere Cesare a sedersi nuovamente al tavolo con Mancino, nella speranza di riuscire finalmente a smascherarlo. Il loro obiettivo è chiaro, ma il piano si rivela rischioso e richiede grande cautela, perché basta poco per compromettere tutto. Nel frattempo, Mirella osserva con crescente inquietudine il comportamento di Luigi, che appare sempre più sfuggente e difficile da interpretare. I suoi dubbi si intensificano giorno dopo giorno, mentre Mimmo interviene con decisione per proteggerla e allo stesso tempo prova a fare chiarezza sulle reali intenzioni dell’uomo. La tensione cresce e il sospetto che ci sia qualcosa di nascosto diventa sempre più concreto.

Una scelta drammatica e un momento di sollievo

La situazione più delicata riguarda Rosa, le cui condizioni di salute peggiorano in modo preoccupante. Enrico, di fronte a un quadro clinico sempre più grave, si trova costretto a proporle una soluzione drastica per fermare l’infezione e salvarle la gamba. La decisione che Rosa è chiamata a prendere è difficile e carica di conseguenze, mettendola davanti a una prova estremamente dolorosa. Nonostante il clima carico di ansia e preoccupazione, a Il Paradiso delle signore si cerca comunque di trovare un momento di leggerezza. L’entusiasmo per il Giro d’Italia coinvolge le Veneri, che riescono, anche solo per un attimo, ad allontanare i pensieri più pesanti e a condividere un momento di spensieratezza, dimostrando quanto sia importante restare uniti anche nei momenti più complessi.