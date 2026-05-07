L'appuntamento con la decima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda giovedì 21 maggio alle 16:10 su Rai 1, si preannuncia carico di tensione emotiva e svolte investigative. Mentre la città di Milano si colora per il passaggio della carovana rosa, i corridoi del magazzino più elegante d'Italia diventano lo scenario di promesse d'amore sussurrate e di alleanze rischiose nate per combattere l'illegalità. Un episodio che mette in luce le fragilità dei protagonisti, costretti a fare i conti con un destino sempre più incerto.

La vigilia dell'intervento: il patto tra Rosa e Marcello e l'omaggio al Giro

Il momento più toccante della puntata vede protagonisti Rosa e Marcello. La giovane, giunta ormai alla vigilia del delicatissimo intervento chirurgico necessario per scongiurare conseguenze irreparabili alla gamba, vive ore di estrema fragilità. Prima di entrare in sala operatoria, i due si scambieranno una promessa d'amore solenne, un giuramento che servirà da ancora di salvezza per entrambi in vista di una convalescenza che si preannuncia complessa. Questo legame, uscito fortificato dalle recenti sofferenze, diventa il fulcro emotivo della narrazione.

Nonostante il clima di apprensione, il Paradiso non rinuncia alla sua missione di stile.

La febbre per il ciclismo contagia l'atelier, dove viene presentata la nuova divisa delle Veneri, concepita proprio come tributo al Giro d’Italia. A sorpresa, sarà Delia a proporsi come modella d'eccezione per indossare l'iconico capo, regalando un momento di necessaria leggerezza e brio all'interno del magazzino, proprio mentre l'entusiasmo della competizione sportiva avvolge le strade milanesi.

Intrighi e indagini: la trappola per Mancino e le ombre di Luigi

Sul versante dei misteri e della giustizia, la trama si infittisce grazie a un’inedita collaborazione. Cesare, dopo iniziali resistenze, accetterà finalmente di farsi aiutare per uscire dal vicolo cieco in cui è finito. Insieme a Irene e Johnny, l'uomo inizierà a tessere una tela pericolosa: un piano d'azione meticoloso studiato nei minimi dettagli per indurre il losco Mancino a scoprirsi e poterlo finalmente smascherare davanti alle autorità.

Si tratta di una missione ad alto rischio che metterà alla prova il coraggio di tutti i coinvolti.

Parallelamente, cresce la tensione nel triangolo composto da Mirella, Luigi e Mimmo. La donna appare ormai sempre più distante dall'idea di costruire un futuro e una famiglia con Luigi, la cui ambiguità continua a sollevare troppi interrogativi. A dare corpo ai sospetti di Mirella ci penserà Mimmo: l'uomo deciderà infatti di agire concretamente, avviando un'indagine privata sul passato oscuro di Luigi. Una ricerca della verità che potrebbe portare a galla segreti inconfessabili, pronti a distruggere definitivamente il sogno d'amore di Mirella.