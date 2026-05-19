Si chiudono i battenti su una stagione ricca di colpi di scena con l'appuntamento di venerdì 22 maggio alle 16:10 su Rai 1. L'episodio conclusivo de Il Paradiso delle signore mette in scena la resa dei conti finale per i protagonisti, muovendosi tra la gioia collettiva per un grande traguardo nazionale e l'intimità di decisioni che cambieranno per sempre i destini dei singoli. Tra valigie da fare, riconciliazioni insperate e promesse per il futuro, il grande magazzino si prepara a salutare una parte del suo mondo.

Il verdetto di Mirella e la nuova intesa alla Galleria

L'entusiasmo è alle stelle tra i banchi del Paradiso: le Veneri e la clientela storica si uniscono in un momento di grande euforia per celebrare la leggendaria impresa di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Ma se in reparto si brinda allo sport, nei retroscena si consumano svolte sentimentali cruciali. Mirella trova finalmente la forza di sciogliere le riserve su Luigi, pronunciando una parola definitiva sul loro legame; un passo coraggioso compiuto anche grazie alla vicinanza protettiva e alla spalla tesa da Mimmo in questi giorni difficili. Nel frattempo, l'aria di cambiamento investe anche Odile: un passo inaspettato nei confronti di Matteo getta le basi per una complicità inedita, che fa intravedere l'alba di un percorso tutto da scoprire tra i due giovani.

Il sollievo per Rosa e i blocchi di partenza per Irene e Johnny

La notizia più attesa giunge finalmente dalle corsie della clinica: il pericolo è scampato e Rosa ha superato la crisi. A testimonianza dell'importanza del momento, si registra la visita improvvisa e spiazzante di Adelaide, che decide di sincerarsi personalmente del quadro clinico della ragazza, accorciando le distanze sociali. Parallelamente, si chiudono le pendenze con il passato per Cesare e Rebecca, che esprimono la propria riconoscenza a coloro che si sono spesi per tirarli fuori dai guai con la malavita. La serenità torna anche sul fronte familiare grazie alla tregua sancita da zia Sandra, che decide di sotterrare l'ascia di guerra con Irene e Johnny. Questo atto di pace permette alla coppia di rimettersi in marcia verso la propria destinazione, lasciando il Paradiso ai suoi nuovi equilibri e a chi resta a custodirne le mura.