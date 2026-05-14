La stagione volge a un capitolo di grandi risoluzioni nella puntata di venerdì 22 maggio. Alle 16:10 su Rai 1, Il Paradiso delle signore si trasforma in un palcoscenico di emozioni pure, dove il sollievo per i pericoli scampati si mescola alla malinconia dei saluti. Mentre Milano esulta per le imprese del ciclismo, tra le corsie del magazzino e le stanze d'ospedale si scrivono i destini finali di questa avvincente trama, segnando il passaggio verso una nuova consapevolezza per tutti i protagonisti.

Il trionfo di Gimondi e la scelta di Mirella

L'atmosfera al magazzino è elettrica e festosa: le Veneri, unite ai clienti abituali, si lasciano andare a un momento di euforia collettiva per celebrare la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia.

Questa ventata di gioia sportiva fa da cornice a una svolta privata fondamentale: Mirella, dopo giorni di tormenti e dubbi laceranti, prende finalmente una decisione definitiva riguardo al suo futuro con Luigi. In questo percorso di chiarezza è stato determinante il supporto di Mimmo, la cui vicinanza discreta e affettuosa ha dato alla donna la forza necessaria per chiudere col passato. Nel frattempo, anche per Odile si profila un cambiamento: un gesto inaspettato nei confronti di Matteo lascia intendere che tra i due stia nascendo un legame nuovo e promettente.

Riconciliazioni e partenze: il ritorno alla vita di Rosa

La notizia più attesa arriva finalmente dalle corsie ospedaliere: Rosa è ufficialmente fuori pericolo.

La guarigione della ragazza porta con sé una sorpresa incredibile, ovvero la visita di Adelaide, che si presenta di persona per verificare le condizioni della giovane, confermando una vicinanza che va oltre le convenienze sociali. Parallelamente, le tensioni legate ai debiti e ai ricatti si sciolgono: Cesare e Rebecca possono finalmente fare un sospiro di sollievo e ringraziare chi ha rischiato per loro. Anche il conflitto con zia Sandra giunge al termine; la donna si riconcilia con Irene e Johnny, permettendo alla coppia di riprendere il proprio cammino interrotto. Il Paradiso si prepara così a salutare chi parte per nuove avventure, stringendosi attorno a chi resta.