L'ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore, in onda venerdì 22 maggio alle 16:10 su Rai 1, si tinge dei colori della festa e della commozione. Mentre Milano celebra un’impresa sportiva storica che unisce la nazione, tra le mura del magazzino e le corsie di un ospedale si consumano addii definitivi e rinascite inaspettate. È un episodio che chiude cerchi dolorosi e apre spiragli su un futuro tutto da scrivere per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta.

Il sollievo per Rosa e la scelta di Mirella: nuovi equilibri del cuore

La notizia più attesa scuote positivamente l'animo dei protagonisti: Rosa è ufficialmente fuori pericolo. Dopo il grande spavento e l'intervento delicato, la giovane può finalmente guardare alla guarigione. A sancire l'importanza del momento è l'arrivo inaspettato della Contessa Adelaide in ospedale; un gesto di rara umanità da parte della nobildonna, che sceglie di accertarsi di persona delle condizioni della ragazza, confermando la stima profonda che le lega. Intanto, l'atmosfera al magazzino è elettrica: le Veneri e i clienti si riuniscono per festeggiare la leggendaria vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia, trasformando il Paradiso nel cuore pulsante dell'entusiasmo cittadino.

Parallelamente, giunge a compimento il tormentato percorso di Mirella. La donna, stanca delle incertezze e delle ombre che hanno caratterizzato il suo rapporto con Luigi, prende finalmente una decisione radicale e definitiva. In questo passaggio cruciale, risulterà determinante il ruolo di Mimmo: la sua vicinanza discreta, affettuosa e costante ha fornito a Mirella la forza necessaria per scegliere la propria serenità. Un distacco che sa di liberazione, segnando la fine di un legame che non aveva più basi solide su cui poggiare.

Partenze e riconciliazioni: il viaggio riprende tra i sorrisi

Il finale di settimana porta con sé anche il sapore dolceamaro dei saluti. Cesare e Rebecca, ormai distanti dal baratro in cui erano caduti, esprimono la loro profonda gratitudine a chi si è speso per salvarli dalle trame di Mancino.

Ma la sorpresa più grande riguarda la sfera familiare di Irene e Johnny: l'ostilità di zia Sandra sembra finalmente appartenere al passato. La donna si riconcilierà con i due giovani, benedicendo di fatto la ripresa del loro viaggio. Per la coppia è il momento di rimettersi in cammino, lasciandosi alle spalle Milano per inseguire nuovi sogni, liberi da ricatti e vecchi rancori. Mentre il magazzino saluta chi parte, un gesto inatteso di Odile nei confronti di Matteo cattura l'attenzione e accende la curiosità del pubblico. Il comportamento della giovane verso Portelli lascia presagire l'inizio di una nuova fase, forse l'alba di un sentimento che potrebbe sbocciare nelle prossime settimane. Tra celebrazioni sportive e valigie pronte per la partenza, il Paradiso si conferma un luogo dove ogni addio porta in sé il seme di un nuovo e promettente inizio.