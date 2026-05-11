La Milano degli anni '60 non smette di palpitare nel pomeriggio di Rai 1. Nella puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 20 maggio, in onda alle 16:10, i corridoi del grande magazzino più amato d'Italia saranno teatro di tensioni sanitarie e intrighi sottobanco. Mentre la città è distratta dal fascino del Giro d'Italia, i nostri protagonisti si troveranno ad affrontare bivi cruciali che potrebbero cambiare per sempre le loro traiettorie personali.

Intrighi e sospetti: la trappola per Mancino e l'ombra di Luigi

La trama si accende sul fronte dei sotterfugi.

Irene e Johnny sono determinati a fare giustizia e chiudere una volta per tutte i conti con il losco Mancino. Per farlo, i due cercheranno in ogni modo di convincere Cesare a tornare sui suoi passi: l'obiettivo è riportarlo al tavolo delle trattative per incastrare il loro avversario e smascherare le sue reali intenzioni.

Parallelamente, il clima si fa pesante per Mirella, tormentata dall'atteggiamento sempre più sfuggente e ambiguo di Luigi. In questo scenario di incertezza, emerge la figura di Mimmo: l'uomo si schiererà come uno scudo umano a protezione della donna, tentando di scavare nel passato di Luigi per scoprire cosa nasconda davvero dietro la sua facciata enigmatica.

Dramma medico e il sollievo della "Corsa Rosa"

Il vero cuore pulsante dell'episodio riguarda però le sorti di Rosa, rimasta gravemente ferita in Vietnam, mentre si trovava a lavorare come reporter di guerra. La situazione clinica della giovane peggiora drasticamente a causa di una grave infezione che mette a serio rischio la sua mobilità. Enrico, consapevole che il tempo a disposizione è ormai agli sgoccioli, si vedrà costretto a metterla di fronte a una scelta drastica e dolorosa: un intervento estremo pur di salvarle la gamba e la vita. A stemperare l'angoscia di queste ore drammatiche sarà l'evento sportivo più atteso dell'anno: il Giro d'Italia. Il passaggio della carovana rosa porta una ventata di freschezza e di "magia" tra le Veneri, regalando al pubblico quei momenti di spensieratezza tipici de Il Paradiso delle signore, proprio quando le ombre sembrano farsi più fitte.