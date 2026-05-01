Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano una puntata carica di tensione, segnata dall’ansia per il destino di una giovane tenuta in ostaggio. Nell’episodio in onda martedì 5 maggio alle 16:10 su Rai 1 si chiuderà finalmente l’incubo vissuto da Odile, rimasta per giorni nelle mani di Greta. Sarà Matteo a individuare il rifugio in cui la ragazza è stata nascosta e a riportarla sana e salva a villa Guarnieri, ponendo fine alla paura che ha travolto Adelaide. Sul fronte sentimentale, Irene troverà invece una svolta luminosa: pronta a voltare pagina, sceglierà di seguire Johnny in un lungo viaggio che segnerà l’inizio della loro nuova storia.

Per Cesare, al contrario, arriverà il momento più amaro, costretto a fare i conti con l’abbandono e con una delusione che lo lascerà profondamente scosso.

Matteo trova Odile e la salva

Matteo vivrà ore di angoscia, tormentato dal timore che a Odile possa essere accaduto qualcosa di irreparabile. Una cosa, però, sarà certa: il ragioniere sarà disposto a tutto pur di salvarla. Prima di essere investita da un’automobile, Greta non ha rivelato ad Adelaide il luogo in cui avrà trattenuto la ragazza contro la sua volontà. Nemmeno Matteo è riuscito a strapparle una confessione: la stilista della Galleria Milano Moda perderà i sensi dopo essere stata travolta in pieno, lasciando Matteo, Adelaide e Umberto sconvolti davanti alla scena.

Nonostante il silenzio di Greta, Matteo riuscirà comunque a individuare un indizio decisivo. Sarà proprio questo dettaglio a condurlo al nascondiglio in cui Odile sarà stata segregata. Una volta trovata, la libererà e la riporterà sana e salva a villa Guarnieri, dove la giovane verrà accolta dall’affetto dei suoi cari, pronti a sostenerla mentre cercherà di lasciarsi alle spalle i terribili momenti vissuti.

Cesare sconvolto dopo essere stato lasciato da Irene

Nel frattempo, Odile cercherà di rimettere insieme i pezzi della sua vita, provando a cancellare ogni traccia lasciata da Ettore e Greta. Irene e Johnny, invece, vivranno i loro primi momenti da coppia ufficiale e si prepareranno a partire per un lungo viaggio che segnerà l’inizio della loro nuova storia.

A Il Paradiso delle signore, però, l’assenza della capocommessa costringerà tutti a riorganizzarsi in fretta per garantire alla clientela lo stesso livello di cura e attenzione. Per Cesare, invece, si aprirà una fase molto più cupa: l’avvocato sarà profondamente scosso dopo essere stato lasciato da Irene a un passo dalle nozze. Cercherà di affrontare il dolore con dignità, ma le anticipazioni dei giorni successivi non lasceranno presagire nulla di rassicurante per lui.