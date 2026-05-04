Gli episodi de Il Paradiso delle signore previsti dall'11 al 15 maggio preannunciano una settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì a venerdì alle 16:10 su Rai 1 rivelano che al centro delle vicende ci sarà anche il ritorno improvviso di Cesare. Dopo giorni di paura, appelli alla radio e sensi di colpa, l'avvocato deciderà di farsi vivo. Ma il suo rientro non sarà affatto semplice: Cesare si troverà infatti in una situazione rischiosa e sarà Johnny a salvarlo.

Cesare ascolterà l’appello alla radio e tornerà, ma in condizioni difficili

L’appello lanciato da Rebecca e Irene raggiungerà il suo obiettivo: Cesare ascolterà la trasmissione e deciderà di tornare a Milano. Il suo arrivo, però, sarà tutt’altro che tranquillo. Provato dalla rovina, dalla solitudine e dai giorni di scomparsa, l’uomo si ritroverà coinvolto in un episodio pericoloso proprio al suo rientro in città. Sarà Johnny, presente per caso, a intervenire e a salvarlo, evitando il peggio. Il gesto del magazziniere de Il Paradiso delle signore segnerà un punto di svolta nella storia di Cesare, che si ritroverà improvvisamente di fronte alla possibilità di ricominciare. Le anticipazioni non svelano ancora nel dettaglio cosa accadrà, ma è probabile che sarà proprio Johnny a donare i soldi vinti a una scommessa di boxe all'ex fidanzato di Irene, per aiutarlo a risollevarsi.

L'avvocato Brugnoli, infatti, dopo essere stato lasciato all'altare da Irene, ha perso tutti i suoi beni al gioco ed è caduto in rovina.

Irene vivrà ore di tensione mentre Odile cercherà un nuovo stilista

Irene, rientrata a Milano proprio per la preoccupazione verso Cesare, vivrà ore di forte tensione. Rebecca, sollevata dal ritorno di suo fratello, cercherà di capire come aiutarlo a rimettere insieme i pezzi della sua vita. Nel frattempo, a Il Paradiso delle signore, l’iniziativa dedicata al Giro d’Italia continuerà a riscuotere successo. Mirella, invece, combattuta tra paura e desiderio di stabilità, permetterà a Luigi di trascorrere un pomeriggio con Michelino. Odile, intanto, continuerà a cercare un nuovo stilista per la GMM, mentre Matteo la incoraggerà a credere nelle sue capacità.