Nelle puntate in onda dall’11 al 15 maggio, Il Paradiso delle signore si accenderà di tensioni sotterranee, ritorni che destabilizzano gli equilibri e scelte che costringeranno molti personaggi a guardarsi allo specchio. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi alle 16:10 su Rai 1 rivelano che il punto più delicato sarà la frattura che si aprirà tra Concetta e Ciro: lei, sempre più sicura nel suo ruolo in galleria, attirerà attenzioni inattese; lui, già provato da insicurezze mai risolte, finirà per perdere il controllo. Attorno a questa crepa matrimoniale si intrecceranno il rientro tormentato di Cesare, le paure di Marcello per Rosa, i dubbi di Mirella, la proposta che potrebbe cambiare la vita di Marta e le difficoltà professionali di Odile, ancora alla ricerca di una figura creativa capace di sostenere la GMM.

Ci sarà spazio, infine, per le vicende di Odile, che entrerà in crisi alla Galleria Milano Moda, vista l'assenza improvvisa dei suoi due stilisti, Ettore e Greta. Intanto, le trame dei prossimi episodi non chiariscono ancora quale sia il destino riservato alla giovane Marchesi, coinvolta in un terribile incidente automobilistico e non è ancora trapelato se Greta sia viva, morta o ferita.

Concetta sotto i riflettori, Ciro travolto dalla gelosia

La settimana vedrà Concetta emergere con una sicurezza nuova: l’iniziativa legata al Giro d’Italia porterà un flusso costante di clienti e la donna si distinguerà per professionalità e calore umano. Intanto, è bene ricordare che Roberto Landi ha dato un'occasione importante alla sarta, facendola diventare Venere del negozio.

Tra i volti nuovi, però, ci sarà un uomo, un cliente de Il Paradiso delle signore, che mostrerà un interesse fin troppo evidente. Concetta manterrà un comportamento impeccabile, ma per Ciro sarà l’ennesima scintilla in un terreno già infiammabile. L’uomo inizierà a leggere ogni gesto come una minaccia, fino a lasciarsi andare a reazioni impulsive davanti a colleghi e clienti. La tensione diventerà palpabile, la coppia finirà sotto gli occhi di tutti e Concetta inizierà a percepire il matrimonio come una gabbia che si stringe sempre di più.

Cesare ritorna, Marcello teme per Rosa, Marta e Mirella davanti a scelte decisive

Mentre i coniugi Puglisi affrontano la loro crisi matrimoniale, altre storie prenderanno una piega inaspettata.

Cesare, dopo giorni di silenzio e pericoli, ricomparirà in condizioni critiche: sarà Johnny a intervenire nel momento più drammatico, mentre Rebecca vivrà ore di angoscia. Irene, tornata a Milano con il peso dei sensi di colpa, accetterà di esporsi in radio pur di aiutarlo. Marcello, invece, riceverà una telefonata da Rosa che lo getterà nel panico: il suo reportage dal Vietnam e le notizie dal fronte alimenteranno un’ansia crescente, tanto che Adelaide deciderà di muoversi per accelerare il rientro della ragazza in Italia. La contessa infatti verrà a sapere che la giornalista è rimasta gravemente ferita al fronte e userà tutte le sue conoscenze e mezzi per aiutare l'ex rivale in amore a salvarsi.

Marta, invece, si troverà davanti a un bivio professionale: una proposta legata a un progetto stimolante a Roma la costringerà a interrogarsi sul proprio futuro. Le anticipazioni non chiariscono ancora se la figlia di Umberto accetterà il trasferimento, ma è bene fare una precisazione. Enrico, il compagno di Marta, è romano e quindi potrebbe sostenere la sua compagna nell'accettare il lavoro, in modo da potere tornare anche lui nella sua città natale. Mirella, invece, vivrà giorni di incertezza emotiva: desidera stabilità per Michelino, ma teme che riaprire la porta a Luigi significhi esporsi di nuovo al dolore. Quest'ultimo infatti non si è mai assunto le sue responsabilità di padre del bambino, poiché è scappato anni prima quando Mirella era incinta.

Infine, Odile continuerà la ricerca di un nuovo stilista per la GMM, senza trovare nessuno all’altezza; a sostenerla resteranno i suoi amici più cari, Matteo e suo fratello Marcello. Inanto, anche Gianlorenzo Botteri, grazie alla sua esperienza come stilista, darà il suo contributo per aiutare la figlia della contessa a risollevarsi, avendo perso, improvvisamente, i due stilisti del suo negozio di moda.