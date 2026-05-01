Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall'11 al 15 maggio su Rai 1 rivelano che Rosa rimarrà ferita in Vietnam dov'era stata inviata come reporter. Marta Guarnieri, invece, riceverà un'offerta per un lavoro a Roma.

Marcello apprende che Rosa è rimasta ferita in Vietnam

Marcello riceverà una chiamata inattesa da Rosa, partita come reporter di guerra in Vietnam. L'uomo apparirà molto in ansia per le sorti della sua amata e per questo chiederà aiuto ad Adelaide per riportarla in breve tempo visto le sue precarie condizioni di salute.

La contessa di Sant Erasmo deciderà d'aiutare l'ex promesso sposo in questa delicata missione.

Intanto ci sarà viva apprensione per le sorti di Cesare, entrato in brutto giro dopo essere stato abbandonato sull'altare da Irene. Quest'ultima deciderà di seguire il suo cuore, scegliendo di viaggiare in giro per il mondo con Johnny. Ma Rebecca preoccupata avviserà Irene, che vinta dai sensi di colpa tornerà a Milano per prendere la situazione in mano. La capo-commessa crederà che il suo ex compagno si sia ucciso gettandosi nelle acque del fiume dopo il ritrovamento della sua giacca sui Navigli. Irene disperata chiederà a Johnny di aiutarla a lanciare un appello in radio per ritrovare Cesare. Molto presto, quest'ultimo deciderà di farsi avanti dopo aver ascoltato il richiamo dei suoi amici.

L'uomo farà ritorno nel capoluogo lombardo grazie all'aiuto di Johnny che lo salverà dai pasticci.

Marta riceve una proposta di lavoro a Roma

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci saranno belle notizie per Marta dopo il successo dell'evento bonifico. La donna dirà di aver ricevuto un'offerta per lavorare ad un importante progetto a Roma. Odile, invece, riprenderà entusiasmo e fiducia nel lavoro di squadra grazie alla vicinanza di Matteo e Botteri. Infine ci sarà grande successo ad Il Paradiso per un evento legato al Giro d'Italia dove Concetta ricoprirà il ruolo di Venere. La donna siciliana conquisterà il cuore di un nuovo cliente. Una vicinanza che scatenerà la gelosia di Ciro.

Delia ha scelto l'amore

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda a fine aprile su Rai 1, Greta ha attirato Odile in una trappola per costringere Adelaide ad un confronto faccia a faccia.

Le veneri, invece, hanno fatto un regalo che ha stupito Irene. Ma quest'ultima ha dimostrato di non avere le idee chiare a distanza di poche ore dal suo matrimonio.

Infine Delia ha scelto l'amore invece di andare in America come parrucchiera mentre Marcello e Rosa si sono avvicinati pericolosamente, che ha fatto sperare in un roseo futuro.