Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 18 al 22 maggio su Rai 1, Cesare verrà ricattato da Mancino. Odile, invece, si prenderà una rivincita come stilista della nuova collezione della GMM.

Cesare ricattato da Mancino

Johnny non riuscirà ad aiutare Irene a ritrovare Cesare, poiché ricattato da zia Sandra. Allo stesso tempo, il pubblico scoprirà che il fratello di Rebecca è ricattato da Mancino. Quest'ultimo pretenderà che Cesare ceda alcune sue proprietà per saldare i debiti di gioco. Irene e Johnny, a questo punto, cercheranno di convincere l'uomo a sfidare il boss al tavolo verde per incastrarlo.

Cesare accetterà l'aiuto della coppia, tanto che i tre organizzeranno un piano nei minimi dettagli.

Delia, invece, diventerà modella per la nuova divisa delle veneri ideata per il Giro d'Italia.

Mirella, intanto, nutrirà dei dubbi sul fatto che Luigi sia davvero cambiato nel corso di un dialogo con Mimmo. La donna continuerà ad non essere sicura delle intenzioni del giovane. Mimmo, a questo punto, deciderà di proteggere Mirella da Luigi. L'uomo farà delle indagini sul passato torbido del padre di Michelino. Allo stesso tempo, Mirella sarà sul punto di rinunciare a concedere una seconda chance al suo ex.

Odile ha successo con la collezione Flower Power

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Odile avrà molto successo come stilista per la collezione Flower Power e per questo ringrazierà chi ha creduto in lei.

Intanto Adelaide (Vanessa Gravina) aiuterà Marcello a far tornare Rosa in Italia dopo essere rimasta vittima di un incidente in Vietnam. L'uomo si recherà a villa Guarnieri per ringraziare l'ex compagna mentre le condizioni di salute di Rosa peggioreranno drammaticamente. Enrico consiglierà alla giornalista di sottoporsi ad un intervento chirurgico pur di salvare la gamba. La donna e Marcello si saluteranno prima di entrare in sala operatoria con una promessa d'amore.

Irene ha fatto ritorno al grande magazzino

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de Il Paradiso andati in onda ad inizio maggio in televisione, Irene ha fatto ritorno al grande magazzino dov'è stata accolta calorosamente dalle sue colleghe.

La capo-commessa ha raccontato alcuni dettagli della sua fuga con Johnny. La donna ha poi incontrato Roberto, al quale ha aperto il suo cuore in merito ai suoi sentimenti per l'aiutante di Fulvio.

Matteo, invece, ha aiutato Odile, in grande difficoltà in seguito all'inganno dei fratelli Marchesi. Infine Rebecca è apparsa molto preoccupata per suo fratello Cesare, che ha fatto perdere le proprie tracce in seguito alle mancate nozze con Irene.