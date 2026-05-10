Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dall'11 al 15 maggio, Marcello sarà in ansia quando scoprirà che Rosa è rimasta ferita in Vietnam. Adelaide si impegnerà per farla rientrare in Italia al più presto.

Inoltre Ciro si mostrerà geloso di Concetta, mentre Marta annuncerà di avere ricevuto un importante proposta di lavoro da parte del Vaticano.

Mirella acconsente che Luigi trascorra del tempo con Michelino

Sarà ritrovata la giacca di Cesare nei navigli e si penserà al peggio, ma Johnny esorterà Irene a lottare per ritrovarlo. Cipriani allora insieme a Rebecca faranno un appello in radio che Brugnoli ascolterà.

Inoltre Mirella presenterà Michelino a Luigi e, seppur con molta fatica, darà il suo assenso affinché l'uomo trascorra del tempo con il figlio.

Nel frattempo l'iniziativa in sartoria legata al Giro D'Italia avrà un importante successo. In tutto questo, Concetta si troverà bene nelle vesti di Venere e conquisterà un cliente, mentre Matteo e Marcello daranno importanti consigli ad Odile sulla nuova collezione della Galleria Moda Milano. Marta, invece, prenderà parte ad un evento organizzato al Circolo dal Vicariato Lombardo. Adelaide però preferirà non presenziare.

Cesare torna a Milano

Marcello si mostrerà sempre più in ansia per Rosa, a maggior ragione dopo che dal Vietnam giungeranno notizie sul suo ferimento.

Adelaide, non appena scoprirà la situazione della giornalista, si prodigherà affinché possa rientrare in Italia al più presto. Inoltre Luigi spererà di poter ricostruire la famiglia con Mirella, la quale però faticherà a fidarsi nuovamente di lui.

Nel frattempo Ciro si mostrerà geloso delle attenzioni che un cliente ha riversato verso Concetta, ma questo suo comportamento creerà dei problemi. In tutto questo, Odile grazie al supporto di Matteo e Botteri ritroverà la fiducia nel lavoro di squadra, mentre Marta annuncerà ai familiari di avere ricevuto un importante lavoro al Vaticano. Cesare, invece, tornerà a Milano e potrà contare sulla vicinanza di Johnny ed Irene.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Irene nel giorno del suo matrimonio ha deciso di lasciare Cesare e di partire per un lungo viaggio insieme a Johnny. Alla fine i due però non sono andati da nessuna parte, poiché si sono perse le tracce di Brugnoli.

Inoltre Matteo è riuscito a rintracciare Odile la quale era stata rapita da Greta, mentre Mirella ha scoperto che l'uomo misterioso che ha avvicinato Michelino in realtà è suo padre Luigi.