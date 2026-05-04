Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dall'11 al 15 maggio su Rai 1 rivelano che Mirella accetterà di far conoscere Michelino a Luigi. Roberto, invece, organizzerà un'iniziativa al grande magazzino che sarà un trionfo.

Mirella fa conoscere Michelino a Luigi

Mirella deciderà di far conoscere Michelino a Luigi. La donna concederà all'uomo di passare un pomeriggio col bambino. Intanto Marcello riceverà una telefonata da parte di Rosa, inviata di guerra in Vietnam. L'uomo apparirà molto in ansia per le condizioni di salute della donna.

Successivamente i dubbi di Rebecca sulla scomparsa di Cesere aumenteranno col ritrovamento della sua giacca sui Navigli. Irene tornerà a Milano per aiutare la donna a ritrovare l'uomo con la complicità di Johnny. La donna lancerà un appello alla radio, che sarà udito. Difatti, Cesare si farà vivo, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. L'uomo verrà aiutato da Johnny a risolvere una situazione delicata in cui si è cacciato. Cesare perderà tutto nel gioco, tanto che l'aiutate del grande magazzino ed Irene cercheranno di stargli vicino.

Roberto da vita ad un'iniziativa legata al Giro d'Italia

Le anticipazioni dello sceneggiato italiano rivelano che Odile sarà aiutata da Matteo e Marcello alla creazione della nuova collezione della Galleria Milano Moda.

Roberto, invece, darà vita ad un'iniziativa legata al Giro d'Italia, che riscuoterà un enorme successo. Concetta, diventata Venere in seguito alla partenza di Irene, conquisterà un nuovo cliente, che scatenerà la gelosia di Ciro. Quest'ultimo finirà per creare tensioni all'interno del grande magazzino a causa del suo comportamento.

Marta, intanto, si accingerà a partecipare ad un evento organizzato dal Vaticano Lombardo al Circolo. Adelaide deciderà di non prendere parte alla serata, che si rivelerà un vero e proprio successo. Marta informerà i suoi cari di aver ottenuto un'offerta di lavoro a Roma per seguire un progetto per il Vaticano.

Greta ha attirato Odile in una trappola

Nel contempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso andate in onda su Rai 1, Marcello (Pietro Masotti) ha sorpreso Rosa con un gesto romantico, tanto da far sperare in un loro lieto fine.

Greta, invece, ha attirato Odile in una trappola anche se Umberto e Adelaide avevano pensato di essersi sbarazzati di lei. In questa frangente, la sorella di Ettore è rimasta vittima di un grave incidente. Adelaide è andata a trovare la ragazza per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Infine Irene è apparsa molto scossa in seguito alla festa d'addio di Johnny, partito con il suo camper in giro per il mondo.