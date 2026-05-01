Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 12 maggio annunceranno una giornata ricca di svolte personali e professionali. La trama dell'episodio in onda alle 16:10 su Rai 1 rivela che, dopo i giorni di angoscia seguiti alla scomparsa di Cesare, Irene – già provata dalle scelte compiute nelle puntate precedenti – sarà determinata a ritrovarlo, mentre al negozio di moda l’iniziativa dedicata al Giro d’Italia continuerà a portare entusiasmo e nuovi clienti. In questo clima di cambiamento, Concetta farà un passo decisivo nella sua vita lavorativa, mentre Mirella dovrà affrontare il ritorno di Luigi, l’uomo che anni fa l’aveva lasciata sola durante la gravidanza.

Concetta diventa Venere e sorprende tutti: un nuovo inizio a Il Paradiso delle signore

A Il Paradiso delle signore, l’atmosfera sarà vivace grazie al successo dell’iniziativa legata alle tappe del Giro d’Italia, che continuerà ad attirare una clientela numerosa. In questo contesto, Concetta – dopo anni trascorsi dietro le macchine da cucire – farà il suo debutto ufficiale come Venere. La donna, inizialmente timorosa, riuscirà a conquistare un nuovo cliente grazie alla sua naturale gentilezza e alla capacità di comprendere i bisogni di chi ha davanti. Il suo ingresso nel ruolo segnerà un cambiamento importante non solo per lei, ma anche per la famiglia, che vedrà in questa nuova opportunità un passo verso una stabilità tanto attesa.

Intanto, Odile continuerà a lavorare alla collezione della GMM, guidata dai suggerimenti di Matteo e Marcello, decisa a dimostrare di essere all’altezza delle responsabilità affidatele.

Luigi vuole tornare con Mirella, mentre Irene lancia un appello per Cesare

Sul fronte sentimentale, Mirella vivrà ore di grande confusione. Il ritorno di Luigi, padre di Michelino e figura assente per anni, la metterà davanti a un bivio difficile: da un lato la paura di soffrire di nuovo, dall’altro il desiderio di dare al figlio una famiglia unita. Luigi, deciso a rimediare agli errori del passato, cercherà di riconquistare la fiducia di Mirella, ma la donna avrà bisogno di tempo per capire se potrà davvero credergli.

Nel frattempo, Irene – sostenuta da Johnny – accetterà la proposta di Rebecca di lanciare un appello alla radio per ritrovare Cesare. La ragazza, già segnata dai sensi di colpa per averlo lasciato prima delle nozze, sarà convinta che l’uomo possa essere in pericolo. L’appello raggiungerà proprio Cesare, che lo ascolterà e deciderà finalmente di farsi vivo, aprendo la strada a un confronto che potrebbe cambiare tutto.