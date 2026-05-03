Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata di giovedì 14 maggio alle 16:10 su Rai 1 mostrano una giornata carica di tensione e scelte decisive. Marcello, già provato dalla distanza con Rosa, vivrà un momento di forte inquietudine dopo aver letto il suo ultimo articolo dal Vietnam e, poco dopo, riceverà una notizia dal fronte che farà crescere ulteriormente la sua paura. Intanto Marta, reduce dal successo della premiazione, rivelerà di aver ricevuto una proposta importante che potrebbe portarla lontano da Milano.

Marcello sempre più in ansia per Rosa dopo il suo articolo e una notizia dal fronte

La puntata entrerà subito nel vivo con Marcello profondamente turbato. Dopo aver letto l’ultimo articolo scritto da Rosa dal Vietnam, l’uomo inizierà a temere seriamente per la sua incolumità. Le parole della ragazza, impegnata come reporter di guerra, lasceranno intuire un contesto difficile e rischioso. Le sue preoccupazioni aumenteranno quando riceverà una notizia dal fronte: un aggiornamento che, pur non entrando nei dettagli, basterà a far crollare ogni tentativo di tranquillizzarsi. Marcello capirà che la situazione è più delicata di quanto immaginasse e farà fatica a concentrarsi su qualsiasi altra cosa.

Nel frattempo, a Villa Guarnieri si commenterà il successo della recente premiazione, ma l’atmosfera per Marcello sarà completamente diversa: la distanza da Rosa e l’incertezza sul suo stato lo terranno in costante allerta.

Marta pronta a lasciare Milano, Odile ritrova motivazione e Ciro perde il controllo della gelosia

Parallelamente, Marta vivrà un momento di grande svolta personale. Racconterà infatti di aver ricevuto una proposta importante: trasferirsi a Roma per seguire un grande progetto di casa-famiglia legato al Vaticano. Una possibilità che potrebbe cambiare il suo futuro e che la porterà a riflettere seriamente sull’idea di lasciare Milano. Va inoltre ricordato che Marta è legata a Enrico, stimato medico romano e quindi, per il dottore e sua figlia Anita, tornare a vivere nella capitale potrebbe essere una condizione ideale.

Enrico, pertanto, potrebbe appoggiare l'idea della sua fidanzata di trasferirsi e seguirla. Odile, invece, ritroverà motivazione nel lavoro grazie al sostegno di Matteo e Botteri, che riusciranno a farle recuperare fiducia e spirito di squadra. In galleria, la situazione si farà tesa quando Ciro, incapace di controllare la gelosia verso un nuovo cliente interessato a Concetta, reagirà in modo eccessivo, mettendo a disagio la moglie e chiunque si trovi nei paraggi. La puntata si chiuderà con due fronti aperti: Marcello sempre più angosciato per Rosa e Marta sospesa tra Milano e un nuovo futuro a Roma.