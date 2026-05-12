La tensione raggiunge il culmine nella puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 21 maggio, in onda alle 16:10 su Rai 1. Mentre il grande magazzino si colora per celebrare la leggendaria corsa ciclistica nazionale, i protagonisti devono fare i conti con decisioni che non ammettono ritorno. Tra corsie d'ospedale e alleanze inaspettate, il destino dei nostri beniamini si incrocia con la speranza di un futuro migliore e il desiderio di giustizia contro chi ha provato a distruggere la loro serenità.

Patti d'amore e indagini nel passato: il bivio di Rosa e Mirella

Il momento più struggente dell'episodio vede protagonisti Rosa e Marcello. Prima che la giovane varchi la soglia della sala operatoria per il delicato intervento che deciderà il futuro della sua gamba, i due si scambiano un addio carico di speranza e una solenne promessa d'amore. È un istante di estrema vulnerabilità che mostra la profondità del loro legame. Intanto, l'incertezza regna sovrana nel cuore di Mirella: la donna è sempre più distante dall'idea di un futuro familiare insieme a Luigi, sentendo che qualcosa non torna nel suo cambiamento. A dar manforte ai suoi dubbi interviene Mimmo, che decide di scavare segretamente nel passato dell'uomo per portare alla luce eventuali verità nascoste e proteggere Mirella da un possibile errore.

La trappola per Mancino e l'omaggio al Giro d'Italia

Sul fronte della Galleria, l'aria si fa frizzante grazie allo spirito sportivo che invade Milano. Delia, con il suo consueto entusiasmo, si propone ufficialmente come modella per indossare la nuova divisa delle Veneri: un capo esclusivo ideato come omaggio al Giro d’Italia, destinato a portare un tocco di modernità ed energia tra i banchi vendita. Parallelamente, l'azione si sposta sul piano investigativo: Cesare, dopo iniziali esitazioni, accetta finalmente di farsi aiutare. Unendo le forze con Irene e Johnny, il gruppo inizia a delineare i dettagli di un piano strategico per attirare Mancino allo scoperto. L'obiettivo è chiaro: smascherare definitivamente l'uomo e porre fine ai suoi intrighi, sfruttando l'astuzia di Johnny e la determinazione della capocommessa.

Le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 11 iniziano il 25 maggio

Nel frattempo cresce l’attesa per l’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore. Le riprese dei nuovi episodi, che andranno in onda a settembre su Rai 1, prenderanno il via lunedì 25 maggio negli studi Videa di Roma. A confermarlo ufficialmente, tra gli altri, è stato anche Danilo D’Agostino, che ha condiviso una storia su Instagram contenente il prezioso spoiler. La notizia rende ormai certa la presenza di Matteo Portelli anche nelle prossime puntate. Appare inoltre quasi scontato il ritorno di Odile, Umberto e Adelaide, dal momento che il segreto sulla paternità di Odile non è ancora emerso negli episodi attualmente in onda.

Restano invece diversi interrogativi su Marta, Enrico e Anita, che secondo trame e anticipazioni potrebbero trasferirsi a Roma. Tancredi, al contrario, ha già lasciato Milano per fare ritorno a Torino. Incerta anche la presenza di Irene e Johnny, pronti a partire insieme per un lungo viaggio nel finale di stagione. Per conoscere con certezza il cast della nuova stagione, non resta dunque che attendere l’inizio ufficiale delle riprese.