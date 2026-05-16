Il traguardo della settimana si avvicina e la tensione nei corridoi del grande magazzino milanese si taglia con il coltello nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 21 maggio alle 16:10 su Rai 1. Se da un lato la città respira l'aria frizzante della grande competizione ciclistica nazionale, dietro le quinte del negozio di moda si consumano addii strazianti e alleanze d'emergenza. I destini dei protagonisti si incrociano sulla sottile linea che separa il coraggio di fidarsi dal brivido del pericolo.

Tra corsie d'ospedale e sospetti domestici: il bivio di Rosa e Mirella

Per Rosa è arrivato il momento della verità. Prima di varcare la soglia della sala operatoria per il delicato e rischioso intervento chirurgico che deciderà il futuro della sua gamba, la ragazza trova la forza negli occhi di Marcello. Il loro è un saluto che sa di speranza, suggellato da una solenne promessa d'amore capace di sfidare l'incertezza del domani. Un momento di pura commozione che contrasta nettamente con il clima gelido che si respira invece a casa di Mirella. La donna avverte che il castello di carte costruito con Luigi sta per crollare: l'idea di un futuro familiare insieme a lui le sembra una prigione più che un rifugio.

A dare corpo ai suoi timori ci pensa Mimmo, che decide di muoversi nell'ombra, scavando nei trascorsi dell'uomo per portare alla luce la verità prima che sia troppo tardi.

L'audacia di Delia e il patto a tre per incastrare il ricattatore

Nonostante le nubi all'orizzonte, lo spirito del Paradiso resta indomito e si tinge dei colori della leggenda sportiva. Delia, con la sua solita carica di energia, si fa avanti per indossare in anteprima la nuovissima e rivoluzionaria divisa delle Veneri, un capo esclusivo confezionato per omaggiare il Giro d’Italia e stupire i clienti. Ma se in galleria si pensa alla moda, nei retrobottega si organizza la resistenza. Cesare, ormai con le spalle al muro, capitola e decide di mettere da parte l'orgoglio accettando il soccorso degli amici.

Si costituisce così un'inedita squadra di investigatori improvvisati: insieme a Irene e Johnny, l'uomo mette a punto una strategia millimetrica per attirare Mancino allo scoperto e costringerlo a gettare la maschera una volta per tutte.