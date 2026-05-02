Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata di mercoledì 6 maggio alle 16:10 su Rai 1 rivelano una giornata ricca di cambiamenti inattesi. Rosa, già impegnata come giornalista nella redazione del grande magazzino, si ritroverà a sostituire Irene nel ruolo di Venere dopo la fuga improvvisa della ragazza con Johnny, avvenuta subito dopo il mancato matrimonio con Cesare. Nel frattempo, Umberto Guarnieri verrà a conoscenza di una decisione drastica presa da Odile ai danni di Greta, la stilista che l’ha ingannata e che ha sconvolto l’intera famiglia Guarnieri.

Sullo sfondo, nuove tensioni, scelte difficili e un’offerta destinata a cambiare il futuro di Rosa.

Rosa vestirà i panni di Venere per aiutare lo staff dopo la partenza improvvisa di Irene

La giornata a Il Paradiso delle signore inizierà con un’atmosfera insolita: Irene non sarà al suo posto. La ragazza, ancora sconvolta per aver lasciato Cesare all’altare, avrà deciso di allontanarsi da Milano insieme a Johnny, lasciando un vuoto improvviso tra le Veneri. Sarà così che Rosa, già parte della redazione e abituata a muoversi tra articoli, interviste e comunicati, verrà chiamata a dare una mano in reparto vendite. La sua presenza dietro il banco attirerà subito l’attenzione: Rosa, pur non essendo una Venere ufficiale, mostrerà sicurezza, eleganza e una naturale capacità di interagire con i clienti.

L’iniziativa legata al Giro d’Italia, lanciata da Roberto per aumentare le vendite, contribuirà a creare movimento nel grande magazzino e Rosa si rivelerà preziosa nel gestire il flusso di persone. Mentre si destreggerà tra clienti e richieste, la ragazza riceverà una busta da Tancredi: una proposta di un importante editore che la vorrebbe come reporter di guerra in Vietnam. Una possibilità enorme, ma anche pericolosa, che la metterà davanti a una scelta complessa: restare al Paradiso o partire verso un futuro incerto e rischioso.

Umberto scoprirà la decisione di Odile contro Greta e temerà ripercussioni sulla GMM

Parallelamente, a Villa Guarnieri l’atmosfera sarà tutt’altro che serena. Umberto verrà informato di un gesto inatteso compiuto da Odile: la ragazza, ancora ferita dall’inganno di Greta, avrà rimandato in fabbrica tutti i capi ideati dalla stilista.

Un’azione impulsiva, nata dal dolore e dalla rabbia, ma che rischierà di avere conseguenze pesanti sulla Galleria Milano Moda. Greta, infatti, non è solo una stilista qualunque: è la nipote di Umberto, sorella di Ettore, e la sua identità nascosta ha creato uno scandalo che ha travolto l’intera famiglia. Odile, tradita nel profondo, non avrà retto alla pressione e avrà deciso di cancellare ogni traccia del lavoro della ragazza. Umberto, però, capirà subito che questa scelta potrebbe compromettere contratti, forniture e rapporti con i partner commerciali. Mentre cercherà di contenere i danni, Cesare vivrà un momento di fragilità: deciso a dimenticare Irene, si lascerà trascinare in un gioco pericoloso che potrebbe peggiorare ulteriormente la sua situazione.

La puntata si chiuderà con un clima sospeso: Rosa dovrà decidere se accettare la proposta per il Vietnam, Odile dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto e Umberto capirà che la situazione familiare e professionale è molto più fragile di quanto immaginasse.