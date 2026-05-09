Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall'11 al 15 maggio in prima visione su Rai 1 rivelano che Rebecca sarà in ansia per la sorte di suo fratello Cesare. Ciro, invece, proverà gelosia per Concetta.

Rebecca è preoccupata per la sparizione di Cesare

Rebecca in ansia per la sparizione del fratello cercherà l'aiuto di Irene, tornata nel frattempo a Milano vittima di alcuni rimorsi di coscienza. Cipriani temerà che il suo ex promesso sposo si sia gettato nel fiume dopo il ritrovamento della sua giacca nelle sponde. Johnny, a questo punto, suggerirà all'amata di lanciare un appello radiofonico.

Cesare si farà avanti dopo aver ascoltato la radio. Johnny correrà in soccorso del rivale, tornato nel contempo nel capoluogo lombardo.

Marcello e Matteo, invece, daranno alcuni suggerimenti preziosi ad Odile per la nuova Galleria Milano Moda. Portelli inviterà la ragazza a non farsi scoraggiare a causa dell'assenza di uno stilista dopo la partenza di Ettore.

Ciro è geloso di sua moglie Concetta

Le anticipazioni de Il Paradiso segnalano che Adelaide diserterà una serata organizzata da Marta al Circolo. Al termine dell'evento, la compagna di Enrico rivelerà alla famiglia di aver ricevuto una proposta di lavoro per il Vaticano.

Mirella, intanto, presenterà Michelino a Luigi al termine di un lungo confronto con Mimmo.

La Venere non apparirà contenta nel ritorno dell'uomo nella sua vita. Nonostante questo, la donna concederà a Luigi di passare del tempo col bambino.

Intanto il grande magazzino milanese sarà in fermento a causa di un'iniziativa legata al Giro D'Italia. In questo frangente, Concetta conquisterà un nuovo cliente. Ciro apparirà geloso della vicinanza sorta tra questi ultimi. L'uomo non riuscirà a sopprimere la sua gelosia, creando disagio a tutti.

Infine Rosa stupirà Marcello con un'improvvisa chiamata telefonata. L'uomo apparirà sempre più preoccupato per la sorte della donna al fronte.

Cesare ha fatto perdere le proprie tracce

Nel frattempo, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda ad inizio maggio su Rai 1, Tancredi ha salutato Umberto (Roberto Farnesi) e Milano dopo aver capito che non avrebbe mai avuto un futuro con Rosa, ancora profondamente innamorata di Marcello.

La scrittrice è apparsa in procinto di partire per il Vietnam come reporter di guerra. Nel frattempo, tutti sono apparsi preoccupati per Cesare, il quale ha fatto perdere le proprie tracce in seguito al mancato matrimonio con Irene. Allo stesso tempo, quest'ultima ha vissuto momenti di passione con Johnny all'interno del camper che li ha portati lontano da Milano.