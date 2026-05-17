Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 18 al 22 maggio, Rosa rischierà la vita a causa di una infezione alla gamba. La donna si salverà e potrà riabbracciare il suo amato Marcello. Inoltre Odile e Matteo si riavvicineranno.

Cesare, invece, smaschererà le malefatte di Mancino grazie ad Irene e Johnny, mentre Mirella non si fiderà più di Luigi.

Renato Mancino è il ricattatore di Cesare Brugnoli

Irene sarà preoccupata per Cesare e Johnny si proporrà di aiutarla, anche se il ragazzo dovrà fronteggiare le angherie di Zia Sandra. Intanto si apprenderà che il ricattatore di Brugnoli è Renato Mancino, al quale dovrà cedere alcune sue proprie proprietà per saldare il debito.

Inoltre Mirella esternerà a Mimmo tutte le sue perplessità in merito a Luigi, in quanto non crederà nel suo cambiamento.

Nel frattempo la nuova collezione di Odile, la Flower Power, avrà un enorme successo e la ragazza ringrazierà Matteo, Marcello, Botteri e la sua famiglia per la vicinanza dimostratele. In tutto questo, Rosa rientrerà a Milano grazie ad un aereo messo a disposizione dalla famiglia Di Sant'Erasmo e Marcello si recherà personalmente da Adelaide per ringraziarla.

Zia Sandra dà il suo assenso alla storia tra Irene e Johnny

Mimmo indagherà sul passato di Luigi e Mirella prenderà una decisione definitiva sull'idea di ricostruire una famiglia con lui. Intanto Delia farà da modella alle nuove divise rosa della Venere, pensate per omaggiare al meglio il Giro D'Italia.

Inoltre Cesare accetterà l'invito di Irene e Johnny di smascherare Mancino. Zia Sandra, invece, farà la pace con la nipote e darà il suo assenso all'unione con Johnny.

Nel frattempo le condizioni di Rosa peggioreranno a causa di una infezione alla gamba ed Enrico chiarirà che dovrà sottoporsi ad una delicata operazione. Prima dell'intervento i due si scambieranno promessa d'amore, ma alla fine ogni cosa andrà bene ed Adelaide si presenterà in ospedale per accertarsi che Camilli stia bene. Odile, invece, si avvicinerà a Matteo e questo farà presagire un nuovo inizio per loro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ciro si è dimostrato geloso di Concetta quando un cliente ha mostrato interesse nei suoi confronti.

Inoltre Marta ha ricevuto un importante proposta di lavoro dal Vaticano.

Odile, invece, grazie all'aiuto di Matteo e Botteri è riuscita a ritrovare la sua creatività, mentre Luigi ha chiesto a Mirella di ricostruire una famiglia insieme a Michelino.