Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 4 all'8 maggio, Marcello perderà un oggetto importante che lo lega a Rosa ed avrà un cattivo presagio. Inoltre Odile risulterà scossa [VIDEO] dopo il rapimento e grazie a Matteo riuscirà ad escogitare una idea particolare per la GMM.

Cesare, invece, scomparirà nel nulla dopo essere stato lasciato da Irene, mentre Mirella incontrerà l'uomo misterioso che si è avvicinato a Michelino.

Cesare viene lasciato il giorno delle nozze da Irene

Greta avrà un grave incidente stradale ed Adelaide temerà per le sorti della figlia Odile, ma l'intervento di Matteo si rivelerà provvidenziale.

L'uomo infatti riporterà a casa la contessina, la quale risulterà essere molto scossa e vorrà in ogni modo dimenticare quello che le hanno fatto patire i fratelli Marchesi.

Nel frattempo Johnny e Mimmo si saluteranno in vista dell'imminente partenza del primo, il quale avrà una piacevole sorpresa. Infatti nel giorno delle sue nozze Irene lascerà Cesare e si preparerà a partire con Johnny. La sartoria pertanto si ritroverà senza caposcommessa e le Veneri dovranno gestire il tutto, mentre Cesare cercherà di fronteggiare la situazione nel modo più dignitoso possibile.

Roberto lancia una iniziativa per aumentare le vendite

Roberto per aumentare le vendite del negozio lancerà una iniziativa legata al Giro D'Italia e nello stesso tempo domanderà a Concetta di aiutare le Veneri, visto anche che Rosa prossimamente partirà in Vietnam come fotoreporter di guerra.

Camilli e Barbieri si saluteranno, scambiandosi una promessa d'amore romantica. In seguito però Marcello perderà un oggetto simbolo del loro legame e lo considererà come un cattivo presagio.

Nel frattempo Mirella incontrerà l'uomo misterioso che ha avvicinato Michelino e per la donna si riapriranno alcune questioni del passato. In tutto questo, Cesare scomparirà nel nulla e Rebecca temerà per lui, mentre Umberto sarà preoccupato che Odile possa prendere decisioni avventate e chiederà a Matteo di aiutarla. Grazie al sostegno di Portelli, la contessina riuscirà ad escogitare una idea per la GMM.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Caterina è riuscita a dimostrare grazie al supporto di Fulvio e Valeria che il bozzetto presentato dalla vincitrice in realtà è stato realizzato da lei.

Inoltre Irene si è mostrata molto turbata di fronte alla festa d'addio di Johnny.

Delia, invece, ha scelto l'amore per Botteri rispetto alla carriera lavorativa in America, mentre Odile ha rotto il fidanzamento con Ettore.