Un dolore improvviso e devastante ha colpito Emanuel Caserio, uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. L’attore di Latina, noto al grande pubblico per il ruolo di Salvatore Amato nella seguitissima serie di Rai 1 Il Paradiso delle signore, ha condiviso con i propri follower su Instagram la tragica notizia della scomparsa del padre. Attraverso una serie di storie toccanti, pubblicate mercoledì 20 maggio, Caserio ha aperto il proprio cuore, raccontando una drammatica corsa contro il tempo nel tentativo di regalare un ultimo momento di gioia al genitore prima che fosse troppo tardi.

La canzone nata per il padre e quel vuoto assordante

Il doloroso annuncio è arrivato direttamente dalle note dello smartphone dell'attore, condivise poi sui social. Emanuel ha pubblicato un brano intitolato "Scusami", svelando un retroscena intimo e commovente. Da anni, infatti, il padre gli chiedeva di cantare. L'attore ha cercato in tutti i modi di esaudire questo desiderio, ma il destino non gli ha concesso il tempo sperato: "Ieri ho provato a dirti che sarebbe uscito oggi.. ma è tardi per i tuoi occhi stanchi. Non hai fatto nessun cenno e in me ha fatto spazio un vuoto assordante", ha scritto Caserio nel suo sfogo, descrivendo l'immenso dolore di aver visto il padre spegnersi minuto dopo minuto proprio nel giorno del rilascio del brano.

La corsa contro il tempo e l'amaro viaggio sulla Pontina

Il dramma si è consumato in una manciata di ore frenetiche. Nel secondo messaggio social, l'attore ha voluto ringraziare pubblicamente il regista Mirko Di Crescenzo per averlo aiutato in un’impresa quasi impossibile: girare e montare il videoclip ufficiale della canzone in meno di nove ore, con l'unico obiettivo di correre all'ospedale di Latina e mostrarlo al padre. Purtroppo, la realtà si è rivelata più crudele del previsto. "Ma non sono riuscito. Quella maledetta strada Pontina era interminabile.. e la malattia ha corso più di me", ha confessato l'attore con profonda amarezza. Un addio che lascia un grande vuoto non solo nella vita privata di Emanuel Caserio, a cui va l'abbraccio affettuoso di colleghi e fan, ma che mostra anche il lato più vulnerabile e umano di un artista che, fino all'ultimo, ha cercato di onorare una promessa d'amore.