Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 11 maggio annunciano un inizio settimana carico di tensione emotiva. Nell'episodio che verrà trasmesso alle 16:10 su Rai 1, dopo aver lasciato Cesare sull’altare per seguire Johnny, Irene rientrerà a Milano travolta dai sensi di colpa, proprio mentre un ritrovamento inquietante farà temere il peggio. Nel frattempo, Rosa si troverà davanti a una scelta che la porterà a contattare Marcello con una telefonata destinata a cambiare gli equilibri. Sullo sfondo, altre storie già avviate nei precedenti episodi continueranno a evolversi, tra decisioni difficili e legami che tornano a riaprirsi.

Irene sconvolta: la giacca di Cesare nei Navigli farà pensare al peggio

Rebecca, sempre più in ansia per il fratello, chiederà aiuto proprio a Irene, certa che la ragazza possa intuire qualcosa sullo stato d’animo di Cesare dopo l’abbandono. Irene, già provata dal peso delle sue scelte, si ritroverà travolta da un’angoscia ancora più grande quando verrà ritrovata la giacca di Cesare nei Navigli. Il dettaglio, unito al silenzio dell’uomo, farà temere il peggio e la convincerà che possa essergli accaduto qualcosa di irreparabile. Mentre la paura crescerà a Il Paradiso delle signore, Odile continuerà a lavorare alla nuova collezione della GMM, guidata dai consigli di Matteo e Marcello, nel tentativo di riportare equilibrio in un momento in cui tutto sembra vacillare.

Rosa chiama Marcello: una telefonata che cambierà tutto

Parallelamente, Mirella prenderà una decisione che rimanderà ai nodi irrisolti del passato: dopo molte esitazioni, deciderà di far conoscere Michelino a Luigi, l’uomo che anni prima l’aveva lasciata sola durante la gravidanza. Ma sarà Rosa a catalizzare l’attenzione: la giovane farà una telefonata inaspettata a Marcello, un gesto che lo coglierà completamente di sorpresa e che potrebbe aprire scenari inattesi per entrambi. Va ricordato, intanto, che Rosa farà la telefonata dal Vietnam, dove si troverà per lavoro. La chiamata arriverà proprio mentre a Il Paradiso delle signore si cercherà di mantenere la calma nonostante le tensioni familiari e personali che stanno travolgendo molti dei protagonisti.