La nuova settimana de Il Paradiso delle signore, in onda lunedì 11 maggio alle 16:10 su Rai 1, si apre sotto il segno dell'inquietudine e dei grandi ritorni. Mentre la città di Milano si risveglia con un mistero che avvolge uno dei suoi protagonisti, i corridoi del magazzino diventano teatro di sensi di colpa e decisioni coraggiose. La trama si infittisce attorno alla scomparsa di Cesare, trascinando nel vortice dell'ansia non solo i suoi affetti più cari, ma anche chi credeva di essersi ormai lasciata il passato alle spalle.

Il mistero di Cesare e il ritorno di Irene e Johnny a Milano

L'attenzione è tutta catalizzata dal dramma di Rebecca, ormai logorata dall'angoscia per le sorti di Cesare. La donna, non sapendo più a chi rivolgersi, trova una sponda inaspettata in Irene: la Venere, tormentata dai sensi di colpa per le vicende trascorse, ha deciso di fare rientro a Milano con Johnny, ma il suo ritorno coincide con una notizia agghiacciante. Il ritrovamento della giacca di Cesare nelle acque dei Navigli gela le speranze dei protagonisti e degli inquirenti. Il timore che all'uomo sia accaduto qualcosa di irreparabile diventa quasi una certezza, spingendo Rebecca e Irene a un'alleanza disperata per scoprire la verità dietro quella che sembra una tragedia annunciata.

La svolta creativa di Odile e il passo avanti di Mirella

Parallelamente al giallo che scuote la città, la vita professionale al Paradiso cerca di andare avanti. Odile, impegnata nella difficile missione di lanciare la nuova collezione della GMM, trova finalmente la bussola grazie all'intervento congiunto di Matteo e Marcello. I due uomini mettono a disposizione della giovane la propria esperienza, fornendole indicazioni preziose che potrebbero cambiare le sorti della linea moda. Sul fronte privato, invece, assistiamo a un momento di grande tenerezza e maturità: Mirella, dopo lunghi tormenti interiori, sceglie di abbattere le proprie difese. La giovane ha deciso che è giunto il momento per Luigi di incontrare il piccolo Michelino, segnando un punto di svolta fondamentale per la loro possibile evoluzione familiare. Nel finale, un colpo di scena telefonico: Marcello riceve una chiamata improvvisa da Rosa, il cui contenuto promette di ribaltare ancora una volta gli equilibri.