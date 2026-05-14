L’ultimo episodio settimanale de Il Paradiso delle signore, previsto per venerdì 15 maggio alle 16:10 su Rai 1, promette di essere un concentrato di forti emozioni e colpi di scena. Mentre il destino di alcuni protagonisti sembra appeso a un filo, la solidarietà diventerà il motore principale delle azioni a Villa Guarnieri e alla Galleria. Dalle drammatiche notizie che giungono dal fronte fino alla rinascita professionale di Odile, l’episodio chiuderà i conti con le tensioni degli ultimi giorni, aprendo però nuovi interrogativi sul futuro sentimentale di Mirella.

L'intervento di Adelaide e l'azzardo di Irene per Cesare

Il clima si fa cupo quando la notizia del ferimento di Rosa scuote profondamente Marcello. Davanti alla disperazione di Barbieri, sarà Adelaide a prendere in mano le redini della situazione: la Contessa deciderà infatti di scendere in campo per facilitare il rientro immediato della ragazza in Italia, usando tutta la sua influenza per garantirle le cure necessarie in patria. Una mossa che accorcia le distanze e mostra il lato più protettivo della nobile milanese. Intanto, Cesare si ritrova in un vicolo cieco. Il vizio del gioco d'azzardo lo ha portato a perdere ogni risorsa, lasciandolo in una condizione di totale smarrimento. Tuttavia, non tutto è perduto: Irene, dotata del suo consueto spirito d'iniziativa e di una buona dose di audacia, ha già pronto un piano per aiutarlo a risollevarsi.

Resta da vedere se la soluzione della capocommessa basterà a salvare l'uomo dal baratro economico in cui è sprofondato.

Riscatti professionali e il tormento sentimentale di Mirella

Alla Galleria Milano Moda, l'atmosfera è decisamente più luminosa. Odile, lasciandosi alle spalle i dubbi che l'avevano frenata, ritrova finalmente la bussola grazie al supporto strategico di Matteo e all'esperienza tecnica di Botteri. La giovane riscopre quanto sia fondamentale la collaborazione, trasformando la sua incertezza in una nuova e solida fiducia nelle proprie capacità creative, un traguardo che la consacra definitivamente all'interno del team. Di segno opposto è invece il cuore di Mirella. Nonostante Luigi insista nel voler ricostruire il loro legame per dare vita a una vera famiglia, la donna resta bloccata da una profonda sofferenza.

Le ferite del passato sono ancora troppo vivide e il timore di ricadere negli errori di un tempo le impedisce di abbandonarsi ai sentimenti. La proposta di Luigi, carica di buone intenzioni, si scontra così con il muro di difesa alzato da una Mirella ancora troppo spaventata per credere in un nuovo inizio.