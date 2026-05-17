Siamo arrivati al capolinea. Venerdì 22 maggio, alle 16:10 su Rai 1, va in onda l'attesissima puntata finale di stagione de Il Paradiso delle signore 10, un appuntamento cruciale che tirerà le somme di mesi ricchi di intrighi, passioni e colpi di scena. L'iconico grande magazzino milanese si prepara a calare il sipario, e lo farà alternando l'euforia di una festa collettiva alla malinconia dei saluti. Per molti protagonisti è tempo di raccogliere i frutti delle proprie scelte, voltare pagina definitivamente o accogliere con coraggio le promesse di un futuro tutto da scrivere.

Il trionfo azzurro in galleria e la svolta sentimentale di Mirella

L'intera Milano è in fermento per un'impresa sportiva leggendaria: la vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. Un entusiasmo travolgente che contagia immediatamente il Paradiso, dove le Veneri e i clienti si riuniscono per un brindisi memorabile, regalando un momento di pura spensieratezza prima dei grandi addii. Dietro ai sorrisi della festa, però, si consumano scelte di vita radicali. Mirella spezza finalmente le catene dell'indecisione e formula il suo verdetto definitivo sul rapporto con Luigi. In questo delicato passaggio, la presenza costante e la delicatezza di Mimmo si rivelano fondamentali, offrendole la spinta necessaria per guardare avanti.

Novità in vista anche alla GMM: un'azione inaspettata di Odile verso Matteo getta i presupposti per un capitolo inedito tra i due, aprendo la strada a sviluppi imprevedibili.

Il miracolo di Rosa e il valzer dei saluti

La notizia più bella giunge però dal fronte sanitario: l'intervento ha avuto successo e Rosa è ufficialmente fuori pericolo. A rendere ancora più speciale questo momento di sollievo è l'improvviso arrivo in corsia di Adelaide: la contessa decide di verificare di persona le condizioni della ragazza, mostrando una vicinanza sincera che va oltre i rigidi protocolli sociali. Nel frattempo, i nodi della cronaca si sciolgono: Cesare e Rebecca, ormai liberi dall'incubo dei ricatti, esprimono la loro profonda gratitudine a chi ha rischiato tutto per salvarli.

La pace torna anche tra le mura domestiche con la resa di zia Sandra, che depone l'ascia di guerra e si riconcilia con Irene e Johnny. Per la coppia si riaprono le porte della libertà e la possibilità di rimettersi in viaggio. Il Paradiso si congeda così dal suo pubblico, salutando chi si allontana e stringendosi attorno a ciò che resta.