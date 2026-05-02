Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la puntata di giovedì 7 maggio 2026 alle 16:10 su Rai 1 mostreranno una giornata carica di tensioni emotive e responsabilità inattese. Roberto, alle prese con l’assenza di Irene e con l’imminente partenza di Rosa per il Vietnam, chiederà a Concetta di sostenere un carico di lavoro maggiore. Nel frattempo, Mirella vivrà ore di angoscia dopo aver intuito che Michelino potrebbe essersi imbattuto in una persona pericolosa. Sullo sfondo, Umberto cercherà di frenare le decisioni impulsive di Odile, mentre Cesare continuerà a far perdere le sue tracce.

Roberto affiderà a Concetta nuove responsabilità mentre la partenza di Rosa sconvolgerà il negozio

La giornata inizierà con un clima di forte agitazione a Il Paradiso delle signore: l’assenza di Irene, partita improvvisamente con Johnny dopo aver lasciato Cesare all’altare, inizierà a creare disagi nell’organizzazione interna. Roberto, consapevole che la situazione rischia di peggiorare con la partenza imminente di Rosa per il Vietnam, chiederà a Concetta di fare un passo avanti. La sarta, già impegnata tra riparazioni e nuove richieste, si ritroverà a dover coprire anche parte del lavoro delle Veneri. Nonostante la fatica, Concetta accetterà, determinata a non lasciare il grande magazzino in difficoltà.

La sua disponibilità colpirà positivamente Roberto, che vedrà in lei una figura sempre più affidabile. Nel frattempo, Rosa vivrà ore di grande intensità emotiva: la proposta ricevuta da un editore internazionale la porterà a prepararsi per la partenza come reporter di guerra. Prima di lasciare Milano, però, avrà un confronto toccante con Marcello. I due, tornati insieme da poco, si prometteranno di resistere alla distanza e di non permettere alla guerra di dividerli di nuovo.

Mirella temerà per Michelino mentre Umberto affronterà le scelte di Odile e Cesare continuerà a far perdere le sue tracce

Parallelamente, Mirella vivrà un momento di forte turbamento. Un dettaglio inatteso la porterà a sospettare che Michelino possa aver incontrato una persona pericolosa.

La donna si convincerà che qualcuno abbia tentato di avvicinare il bambino. La paura crescerà rapidamente, alimentata da ricordi e fragilità che non ha mai superato del tutto. Intanto, a Villa Guarnieri, Umberto cercherà di contenere le conseguenze delle decisioni impulsive di Odile. La ragazza, ancora ferita dall’inganno di Greta, continuerà a rifiutare qualsiasi tentativo di mediazione. Matteo proverà a parlarle, ma Odile rivendicherà il diritto di scegliere da sola, respingendo l’aiuto dei suoi cari. Sul fronte opposto, Cesare continuerà a essere irreperibile. Rebecca, sempre più inquieta, temerà che l’uomo possa essersi messo in una situazione pericolosa. La sua scomparsa, unita al caos emotivo lasciato dal mancato matrimonio, getterà un’ombra su tutta la giornata.

La puntata si chiuderà con un clima sospeso: Concetta si ritroverà a sostenere Il Paradiso delle signore, Mirella cercherà risposte per proteggere Michelino e Rosa si preparerà a un viaggio che cambierà il suo destino.