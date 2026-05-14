L'altra sera Javier Martinez ha fatto una live su TikTok che è durata solo 15 minuti, ma lui è riuscito a lanciare diversi messaggi a chi era collegato con il suo account. Oltre a parlare con emozione di un suo possibile ritorno in campo tra qualche mese, il 31enne ha spiegato perché d'ora in poi non ignorerà gli insulti e le cattiverie gratuite che riceverà dagli haters sui social.

Lo sfogo di Javier in diretta

Lo scorso 13 maggio Javier ha chiacchierato con i fan su TikTok e in appena un quarto d'ora ha spaziato tra tanti argomenti, tutti diversi tra loro.

Un messaggio che Martinez ha voluto lanciare alle migliaia di persone che erano collegate con la sua live è quello che d'ora in avanti non lascerà correre quando si imbatterà in offese e cattiverie da parte degli haters.

"Basta odio, non me la sento più di avere pietà. Il problema non sono tanti gli insulti, ma come si usano i social che sono alla portata di tutti. Sono stato educatore di bambini e voglio trasmettere i giusti valori, quindi alle persone che divulgano odio dico che dovete pagare e che è inutile che cancellate i profili perché ormai siete schedati", ha detto il pallavolista con tono deciso.

Il supporto del fandom

La scelta di Javier di agire contro gli haters è stata accolta con entusiasmo da tutte le persone che lo seguono con affetto e soprattutto con rispetto.

"Preparate i soldi perché ormai hanno nomi e cognomi", "Non servirà cancellare gli account, sanno chi siete", "Sta facendo benissimo, la situazione è diventata invivibile", "L'educazione dev'essere sempre al primo posto e qui si è superato il limite da tempo", "Finalmente", "Che goduria ascoltare queste parole", "La pacchia è finita", si legge su X in queste ore.

L'apertura sul futuro nella pallavolo

Nel corso dell'ultima diretta che ha fatto su TikTok, però, Javier ha parlato anche di futuro e a sorpresa ha detto che potrebbe tornare a giocare tra qualche mese.

"Guardo i video e mi emoziono. Non sono sicuro di voler lasciare, non lo so ancora. Magari tra un po' di rivedrete in una squadra, ma la cosa più importante è continuare a supportare la pallavolo perché è uno sport sano", ha dichiarato Martinez alcune ore fa.