Nell'attesa di ricongiungersi con Helena Prestes, Javier Martinez sta continuando ad ambientarsi nella città dove si è trasferito di recente con la fidanzata, Lecco. In un video che ha postato su Instagram nelle scorse ore, infatti, il ragazzo ha lanciato un messaggio molto diretto ai suoi fan, ai quali ha detto che dovrebbero fare sport e faticare perché ciò aiuterebbe a stare meglio.

Le parole di Javier sui social

Visto che Helena è ancora a New York per motivi di lavoro, Javier si sta dedicato alla casa e alla cura del suo corpo.

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 19 maggio, infatti, il 31enne ha scelto di fare un discorso piuttosto diretto a chi lo segue.

"C'è chi pensa che si va in sala pesi per una questione estetica, ma non è così. Faticare serve tanto e ci rende la vita più facile. Alzatevi dal divano se non l'avete mai fatto", ha detto Martinez al termine di un duro allenamento in palestra a Lecco.

Va beh ho dovuto ascoltare due volte x capire cosa ci stavo dicendo ...

Ummm la prima ero impegnata a imbambolarmi mentre guardavo la storia 🫠😏😌 pic.twitter.com/fngJD8PLuM — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) May 19, 2026

La reazione del fandom

Javier non ha usato mezzi termini per invitare i suoi sostenitori a darsi da fare e a prendersi cura di loro stessi facendo sport.

"Ho dovuto ascoltare due volte per capire cosa stava dicendo", "Mi sono imbambolata guardando questa storia", "Potrei ascoltarlo parlare per ore", "Concetto utile e molto importante", "Bei messaggi, come sempre", "Bello e profondo", "Quanto è fortunata Helena", "Ma buonasera", "Bravo e affascinante", "Mi incanto ogni volta", si legge su X in queste ore.

Il futuro tra progetti top secret e un ritorno in campo

Anche se si è preso una pausa dalla pallavolo professionistica, Javier sta continuando ad allenarsi.

Fino a pochi mesi fa Martinez era sicuro di voler dire addio allo sport che ha praticato per anni ad alti livelli, poi al termine della stagione ha cominciato ad avere dei dubbi.

"Non so se voglio smettere definitivamente. Amo questo sport, mi ha dato tantissimo da quando sono arrivato in Italia. Ci devo pensare bene", ha ripetuto più volte il 31enne nel corso di dirette che ha fatto su TikTok ultimamente.

Tra l'estate e l'autunno, dunque, Javier si dedicherà a nuovi progetti top secret, ma non è da escludere un suo ritorno in campo già a partire dal prossimo gennaio.